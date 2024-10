Sainz gewinnt Formel-1-Rennen in Mexiko

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat den Großen Preis von Mexiko gewonnen. Der Spanier fuhr am Sonntag vor Lando Norris (McLaren) und seinem Teamkollegen Charles Leclerc über die Ziellinie.

Direkt am Start hatte es eine Kollision zwischen Yuki Tsunoda (Racing Bulls) und Alexander Albon (Williams) gegeben. Dabei schieden beide Fahrer früh aus. Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) gewann zwar beim Start die Spitzenposition, kassierte aber im Rennverlauf gleich mehrere Zehn-Sekunden-Strafen.



Die Ferrari-Piloten nutzten derweil das Duell zwischen Verstappen und Norris, um sich vorbei an die Spitzenplätze zu schieben. Leclerc leistete sich allerdings kurz vor Schluss einen Rutscher, den Norris ausnutzte.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes), Verstappen, Kevin Magnussen (Haas) und Oscar Piastri (McLaren). Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Pierre Gasly (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur