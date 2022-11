Europa League: SC Freiburg und Qarabag Agdam unentschieden

Am sechsten Gruppenspieltag der Europa-League-Gruppe G haben sich der SC Freiburg und Qarabag Agdam mit 1:1 unentschieden getrennt.

Bereits vor dem Spiel war für Freiburg der Einzug ins Achtelfinale sicher. Qarabag Agdam dagegen hätte einen Sieg gebraucht, um den zweiten Platz in der Gruppe zu verteidigen, denn Nantes gewann im parallel stattfindenden Gruppenspiel gegen Piräus 2:0. Qarabag setzte die Breisgauer vor allem zu Beginn mit zahlreichen Angriffen unter Druck. Erst nach dem geglückten Foulelfmeter durch Nils Petersen in der 25. Minute konnte sich der wenig motivierte SC stabilisieren. Die Heimmannschaft hatte unterdessen weiter Schwierigkeiten, ihre Chancen zu nutzen. Für sie erzielte Owusu Kwabena den Ausgleich erst in der ersten Minute der Nachspielzeit.

1. FC Union Berlin gewinnt gegen Union St. Gilloise

Heverlee (Am sechsten Gruppenspieltag der Europa-League-Gruppe D hat der 1. FC Union Berlin gegen Union St. Gilloise mit 1:0 gewonnen und kommt damit in die nächste Runde der Europa League.



Berlin hat seine erste Chance erfolgreich genutzt und fortan die Angriffe der Gastgeber stark abgewehrt. Die Hausherren blieben dagegen ideenlos. Für Union Berlin traf Sven Michel in der sechsten Minute.



Im zeitgleich stattfindenden Spiel der Europa Conference League haben sich der 1. FC Köln und der OGC Nizza mit 2:2 unentschieden getrennt. Die Kölner hätten einen Sieg benötigt, um in die K.-o.-Phase der Conference League zu kommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur