England nach Sieg gegen den Senegal im WM-Viertelfinale

England steht im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar. Die "Three Lions" siegten im Achtelfinale am Sonntag klar gegen den Senegal mit 3:0.

Möglich machten das die Treffer von Jordan Henderson (38. Minute), Harry Kane (45.+3) und Bukayo Saka (57. Minute). Die Senegalesen hatten einen sehr guten Start und durchaus Chancen, die sie aber kläglich vergaben. Auch die durchaus sichtbaren Schwächen in der englischen Abwehr konnte der Afrikameister nicht auswerten, im zweiten Durchgang war beim Team aus dem Senegal dann sichtbar die Motivation weg.

England triff damit am kommenden Samstag auf Frankreich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur