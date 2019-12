1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Mainz

Am 15. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund das Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 4:0 gewonnen. Durch den Sieg rückte der BVB als Tabellendritter vorerst bis auf einen Punkt auf den Tabellenzweiten RB Leipzig heran. Mainz rutschte durch die Niederlage vorerst auf den 14. Tabellenplatz ab.

In der 32. Minute erzielte Marco Reus das Führungstor für den BVB. Dortmund hatte einen Eckball von links kurz ausgeführt und Hazard flankte das Leder anschließend ins Zentrum, wo Hummels einen Mainzer Klärungsversuch behinderte, sodass der Ball 18 Meter vor dem Tor BVB-Stürmer Reus vor die Füße fiel. Dessen satter Rechtsschuss schlug unhaltbar für den Mainzer Torhüter Robin Zentner im rechten unteren Eck ein. In der 66. Minute baute Jadon Sancho die Dortmunder Führung weiter aus. BVB-Verteidiger Dan-Axel Zagadou hatte einen Mainzer Ball 30 Meter vor dem eigenen Tor abgefangen und trieb die Kugel über 60 Meter bis in den Mainzer Strafraum, wo er für seinen Teamkollegen Sancho querlegte. Dieser schob das Leder aus 15 Metern mit rechts ins linke Eck ein. Wenig später erzielte Thorgan Hazard in der 69. Minute den mittlerweile dritten Treffer für den BVB in dieser Partie. Bei einem Dortmunder Konter war Reus halblinks an den Ball gekommen und bediente seinen Teamkollegen Hazard auf der rechten Seite, der aus 18 Metern aufs linke Eck schoss. Der Mainzer Torhüter Zentner konnte den Schuss mit den Händen nur noch abfälschen, sodass das Leder unter der Latte einschlug. In der 84. Minute baute Nico Schulz die Führung für den BVB sogar noch weiter aus. BVB-Stürmer Sancho hatte bei einem erneuten Konter auf der linken Seite seinen Teamkollegen Schulz bedient, der mit einem satten Linksschuss aus etwas spitzem Winkel zum 4:0-Endstand ins rechte untere Eck traf.



Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Bayern München - Werder Bremen 6:1, Hertha BSC - SC Freiburg 1:0, 1. FC Köln - Bayer Leverkusen 2:0, SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur