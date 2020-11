Nations League: Deutschland gewinnt gegen Ukraine - Spanien schwach

Am fünften Spieltag der Nations League hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Leipzig gegen die Auswahl aus der Ukraine mit 3:1 gewonnen.

In der Tabelle steht Deutschland damit auf Rang eins der Tabelle vor den Spaniern, die parallel in der Schweiz nur knapp noch kurz vor Ende ein 1:1-Unentschieden erreichten. Die Eidgenossen stehen weiter auf dem vierten und letzten Platz hinter der Ukraine. Die konzentrierte sich am Abend gegen Deutschland von Beginn an darauf, kompakt zu stehen und ließ die DFB-Elf kommen.

Deutschland machte zu Beginn auch Druck, überließ dann aber streckenweise der Ukraine das Feld, was prompt ausgenutzt wurde: in der elften Minute stocherte Zubkov gegen Max und Koch den Ball noch zu Yaremchuk und dieser schweißte das Leder aus elf Metern oben rechts ein. Die Deutschen übernahmen nach dem Rückstand wieder den Ball, ließen aber die Genauigkeit vermissen. In der 23. Minute klappte es dann einmal besser, als Goretzka nach einer Balleroberung stark auf Sané weiterleitete und dieser rechts am Strafraumrand nach innen zog und ins linke Eck vollstreckte. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw leistete sich immer wieder leichtsinnige Fehler im Aufbau und hatte Glück, dass die Shevchenko-Elf dies nicht effektiver ausnutzen konnte.



Deutschland drehte das Spiel, als in der 33. Minute Koch stark rechts im Strafraum Goretzka anspielte und dieser den Kopf von Werner fand, von wo der Ball im Netz landete. Somit ging es mit einer deutschen Führung in die Halbzeit. In der 57. Minute verpasste Sané seinen zweiten Treffer an diesem Abend, als er mit seinem Versuch rechts im Strafraum an Pyatov scheiterte. Dafür legte Timo Werner noch einmal nach und verwandelte kurz nachdem die Partie wieder statisch geworden war, nach perfekter Vorarbeit von Gündogan und Ginter. Das Spiel stand auf der Kippe, nachdem am Freitag vier Spieler und der Manager der Ukraine nach der Ankunft in Leipzig positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Leipziger Gesundheitsbehörden hatten am Samstagvormittag keine Team-Quarantäne verhängt, nach einer komplett negativen Testreihe bei den Ukrainern gab es schließlich Grünes Licht für den Anpfiff am Abend.





