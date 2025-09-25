Auswärts gesperrt! Immer mehr Stadien schließen Gästefans aus

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 25.09.2025 um 11:50 durch Sanjo Babić
Ein leeres Stadion.

Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

In mehreren europäischen Ligen und im Europapokal werden Gästefans zunehmend ausgeschlossen, analysiert die Sportschau. Vereine und Behörden verweisen auf Sicherheitsrisiken – die Fanverbände protestieren.

Die Analyse listet jüngste Fälle auf – von Italien über die Niederlande bis nach Frankreich. Auch deutsche Klubs waren betroffen, wenn Auswärtskontingente radikal reduziert oder ganz gestrichen wurden. Als Gründe nennen Behörden Risikobewertungen, Polizeikapazitäten und Erfahrungen mit Gewalt rund um Derbys.

Ultragruppen und Fanbündnisse kritisieren Kollektivstrafen und fordern individuelle Ansätze mit strikter Sanktion von Tätern statt pauschaler Verbote. Verbände betonen, Sicherheit gehe vor; Pilotprojekte mit personalisierten Tickets und strengeren Anreiseauflagen werden geprüft.

Quelle: ExtremNews


