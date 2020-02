1. Bundesliga: Spitzenduell zwischen Bayern und Leipzig torlos

Zum Abschluss des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga ist das Spitzenduell zwischen Tabellenführer Bayern München und dem Tabellenzweiten RB Leipzig mit einem 0:0 torlos geblieben.

Die Bayern waren zwar lange besser, aber auch nicht gerade zwingend. Leipzig kam nach einer Anlaufzeit dann auch besser ins Spiel. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams eigentlich hervorragende Chancen, der Entscheidungstreffer blieb aus.



In der Tabelle bleiben die Bayern auf Rang eins einen Punkt vor Leipzig. Deren Abstand auf Dortmund und Mönchengladbach beträgt nun drei Punkte, Gladbach hat allerdings noch das Nachholspiel für die ausgefallene Partie gegen Köln vor sich.





Leverkusen gewinnt gegen Dortmund



In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund mit 4:3 gewonnen.

Dabei wechselte die Führung mehrfach, Leverkusen war zunächst in Führung gegangen durch Treffer von Kevin Volland (20. Minute), Mats Hummels glich aus (22.), und Emre Can legte für Dortmund nach (33. Minute). In der 43. Minute kam der erneute Ausgleich, wieder durch Leverkusens Kevin Volland. Zu Beginn des zweiten Durchgangs ging Dortmund schon einmal fast durch Jadon Sancho wieder in Führung (52.), der Treffer wurde aber nicht anerkannt. Das holte Raphael Guerreiro in der 65. Minute nach, damit schien die Partie entschieden. Weil der BVB sich zurückzog und auf ein Kontertor wartete, hatten die Gastgeber nochmal die Chance zur Wende, die sie auch nutzten. Leverkusens Leon Bailey und Lars Bender drehten die Partie ab der 81. Minute mit zwei Treffer innerhalb weniger Sekunden erneut. Dortmund bleibt damit auf Rang drei, Leverkusen klettert auf Position fünf.





Quelle: dts Nachrichtenagentur