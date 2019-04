Liverpool-Legenden adeln Klopp

Im Endspurt um den Titel in der englischen Meisterschaft und der Champions League sehen drei Legenden des FC Liverpool ihren Klub unter der Leitung von Trainer Jürgen Klopp auf einem guten Weg. Liverpool geht am Mittwoch mit einem 2:0-Vorsprung ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Porto. In der Premier League führt Liverpool nach 34 von 38 Spielen mit einem Punkt Vorsprung auf Manchester City (erst 33 Partien absolviert) die Tabelle an.

In SPORT BILD äußerten sich der ehemalige Stürmerstar Ian Rush, der langjährige Kapitän Jamie Carragher und Torwart-Ikone Bruce Grobbelaar optimistisch für Liverpools Saisonendspurt. Rush erklärte: „Die Entwicklung von Liverpool unter Jürgen Klopp ist herausragend. Das Team ist Jahr für Jahr besser geworden. Klopp hat als Trainer inzwischen auch einen Plan B. Wir spielen nicht immer den Spektakel-Fußball wie zuvor, aber wir spielen stattdessen abgezockter. Wir und Manchester City sind für mich nahezu gleichauf, dennoch ist im Rennen um die Meisterschaft City immer noch leicht favorisiert.“ Carragher, der 2005 mit Liverpool die Champions League gewann, sagt: „Liverpool spielt mitunter nicht so begeisternd wie im vergangenen Jahr, ist aber insgesamt deutlich stabiler geworden. Das macht mir Hoffnung, dass wir in der Liga und oder in der Champions League triumphieren können.“ Grobbelaar sieht in Liverpools Transferpolitik den Grund für den Aufschwung: „Liverpool hat mit Virgil van Dijk den besten Verteidiger der Welt. Und Alisson Becker gehört zu den besten drei Torhütern der Welt. Diese Transfer-Entscheidungen von Klopp sind der Hauptgrund für Liverpools Aufschwung. Die beiden geben ihrer Mannschaft so viel Sicherheit im Spiel von hinten heraus, dass dadurch der ganze Auftritt souveräner geworden ist. Quelle: SPORT BILD

