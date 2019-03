HSV-Stürmer Lasogga vor dem Derby: „Man wünscht sich manchmal mehr Geduld“

Nach dem enttäuschenden Hinspiel will sich der Hamburger SV am kommenden Sonntag beim Derby in St. Pauli deutlich besser präsentieren.

Stürmer Pierre-Michel Lasogga sagt im SPORT BILD-Interview: „Schon im Sommertrainingslager wurde uns von den Fans gesagt, wie wichtig ihnen die Spiele gegen St. Pauli sind. Nach dem schwachen Hinspiel hat man an das Rückspiel jetzt höhere Erwartungen. Damals wurde so viel darüber gesprochen, und am Ende war es ein ganz maues 0:0. Das wollen wir nun deutlich besser machen.“ Der Druck liege dabei klar beim HSV.

Lasogga sagt über die Erwartungshaltung: „Wir haben den klaren Auftrag, den Aufstieg zu schaffen. Natürlich wünscht man sich als Spieler manchmal etwas mehr Geduld, wenn es gegen Sandhausen nach zehn Minuten noch 0:0 steht. Aber das gehört zum HSV dazu, auch wenn es für uns Spieler nicht immer nur positiv ist.“ Quelle: SPORT BILD

