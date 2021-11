1. Bundesliga: Mainz und Köln trennen sich unentschieden

Zum Abschluss des zwölften Spieltags in der 1. Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Köln mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Während Köln in der 1. Halbzeit das Spiel machte und die besseren Torchancen hatte, ging Mainz etwas schmeichelhaft durch das sechste Saisontor von Jonathan Burkhardt in Führung. Das 21-Jährige Sturm-Juwel der Mainzer setzte sich im Strafraum mit einem Haken klasse durch und traf ins kurze Eck (41.). Wenig später folge der nächste Schock für die Kölner, denn ihr Toptorjäger Anthony Modeste musste verletzungsbedingt vom Feld. Nach dem Seitenwechsel schlug der "Effzeh" aber schnell zurück. Eine präzise Freistoßflanke von Mark Uth köpfte Salih Öczan in die Maschen (47.). Köln zeigte sich in der Folge selbstbewusst, Mainz bekam immer größere Probleme, echte Torgelegenheiten blieben aber Mangelware. In der Schlussphase wurde die Partie immer zerfahrener. Viele kleine Fouls und Fehlpässe ließen keinen richtigen Spielfluss mehr aufkommen. Kurz vor Ablauf der 90 Minuten hatte Mainz dann aber plötzlich zwei große Chancen auf den Siegtreffer. Aber weder Burkhardt noch der eingewechselte Szalai konnten ihre Gelegenheit nutzen. In der Tabelle ist Mainz jetzt Achter, Köln wartet seit fünf Bundesliga-Begegnungen nun auf einen Sieg und belegt den zwölften Rang.

1. Bundesliga: Freiburg verliert gegen Frankfurt

Im ersten Sonntagsspiel des zwölften Spieltags der Bundesliga hat der SC Freiburg 0:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren.



Damit bleiben die Breisgauer zwar Tabellendritter, haben aber bereits fünf Punkten Rückstand auf den BVB vor ihnen. Frankfurt kann sich unterdessen vorerst aus dem Tabellenkeller befreien und rückt auf den elften Rang vor. Im ersten Durchgang lieferten sich beide Teams eine temporeiche Auseinandersetzung. Für den ersten Treffer des Spiels sorgte Jesper Lindstrøm in der 34. Minute während einer Druckphase der Gäste. Kurz vor der Halbzeit traf Filip Kostić per direktem Freistoß zum 2:0. Der Treffer war etwas kurios, da der Ball eigentlich als Flanke gedacht war, aber an allen Mit- und Gegenspielern vorbei segelte. Vom Innenpfosten sprang er schließlich ins Tor. Nach dem Seitenwechsel drängten die Freiburger auf den Anschlusstreffer, blieben aber bis zum Schluss ohne Glück. Für sie geht es am Samstag gegen Bochum weiter, Frankfurt ist bereits am Donnerstag in der Europa League gegen Royal Antwerpen gefordert.

Union bezwingt schwache Hertha im Berlin-Derby



Am zwölften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin an der Alten Försterei das Stadtderby gegen Hertha BSC Berlin mit 2:0 gewonnen.

Hertha hatte zu Beginn mehr Ballbesitz, das Tor gelang aber den Gastgebern: in Minute acht rutschte Marton Dardai ein Pass von Gießelmann unglücklich durch und Awoniyi blieb allein vor Schwolow eiskalt. Der Gegentreffer verunsicherte die Gäste merklich, in der 23. Minute entgingen sie knapp dem nächsten Gegentor, als Kruse nach Zusammenspiel mit Awoniyi am Ende aus spitzem Winkel am Keeper nicht vorbeikam. In der 30. Minute war es dann aber soweit, als Trimmel nach einer Ecke links vor dem Sechzehner volley in die linke Ecke einnetzte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schien Pekarik der Ausgleich zu gelingen, doch nach Flanke von Plattenhardt, die Luthe durchflutschte, stand der Slowake bei seinem Treffer knapp im Abseits. Zur Pause führten die Eisernen hochverdient. Nach dem Seitenwechsel igelte sich die Mannschaft von Urs Fischer erstmal hinten ein und lauerte auf Konter. Der Dardai-Elf fiel dagegen auch nicht viel ein. Stattdessen hätte Kruse in der 58. Minute fast die Entscheidung besorgt, kam aus aussichtsreicher Position aber nicht am starken Schwolow vorbei, der die Kugel aus dem rechten Eck kratzte. Überhaupt waren die Köpenicker dem 3:0 näher, als die Herthaner dem Ausgleich. In der 77. Minute rauschte ein Kopfball von Friedrich knapp daneben, in der 90. Minute köpfte der eingewechselte Becker ans Lattenkreuz. Letztlich blieb es beim 2:0, das im Grunde nie gefährdet schien und eigentlich zu niedrig ausfiel.

