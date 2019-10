Speerwerfer Vetter holt Bronze in Doha

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der katarischen Hauptstadt Doha hat Speerwerfer Johannes Vetter die sechste Medaille für Deutschland geholt - und zwar Bronze. Er warf den Speer 85,37 Meter weit.

Für den 26 Jahre alten Leichtathlet aus Dresden war es die zweite Medaille bei einer WM, sein bisher größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2017. Der Estländer Magnus Kirt, der den Wettbewerb vorzeitig beenden musste, da er sich bei einem Wurf verletzt hatte, holte Silber mit einer Weite von 86,21 Metern. Der beste Wurf gelang Anderson Peters aus Grenada mit einer Weite von 86,89 Metern.

Malaika Mihambo holt zweites Gold für Deutschland in Doha



Am letzten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha hat die aus Heidelberg stammende Malaika Mihambo Gold für Deutschland im Weitsprung geholt. Die 25-Jährige sprang am Sonntagabend 7,30 Meter.

Mihambo startet für den TSV Oftersheim in der LG Kurpfalz und wird seit ihrem elften Lebensjahr von Ralf Weber trainiert.



Mihambos Erfolg bedeutet erst die zweite Goldmedaille für Deutschland bei dieser WM, außerdem gab es noch vier Bronzemedaillen.







Quelle: dts Nachrichtenagentur