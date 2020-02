Aus für das Schlittenhunderennen in Frauenwald

Das 25. Int. Schlittenhunderennen in Frauenwald ist komplett abgesagt. Wegen des frühlingshaften Winters wurde das als Deutsche Meisterschaft geplante Rennen bereits auf den Ausweichtermin 15.-16.2.2020 verschoben. Nun fällt auch dieses Datum den milden Temperaturen zum Opfer.

„Diese wenigen Zentimeter Schnee, die momentan gefallen sind, reichen bei weitem nicht aus um die Veranstaltung durchführen zu können. Zudem werden für die Tage bis zum Rennen kaum Temperaturen unter 0 Grad vorhergesagt.“, berichtet Rennleiter Hans-Jürgen Ebert. In Absprache mit dem Bürgermeister und den ortsansässigen Vereinen wurde im Verlauf des heutigen Mittwoch die Entscheidung getroffen, das Rennen ersatzlos abzusagen. 125 Teilnehmer aus 7 Nationen hatten sich angemeldet, zahlreiche Helfer haben im Vorfeld auf die Veranstaltung hingearbeitet. Für alle Beteiligten ist es sicher eine bittere Nachricht, ebenso für die vielen erwarteten Zuschauer und Freunde des Schlittenhundesports, welche den Starts in Frauenwald entgegenfieberten. Aber es fehlt einfach die wichtigste Voraussetzung für das Rennen, auf die wir leider zugleich den wenigsten Einfluss haben – der Schnee. Somit ist, bei aller Enttäuschung, die Absage die einzig richtige Konsequenz.



Der Blick nach vorne richtet sich nun auf das wenige Kilometer entfernte Oberhof. Am 22.2. und 23.2.2020 soll hier am Grenzadler das 30. Schlittenhunderennen starten. Das nächste Jubiläum also. Auch hier droht das Wetter nicht mitzuspielen, aber: „…wir hoffen weiter“ gibt sich Rennleiterin Anke Schiller-Mönch noch nicht geschlagen.



Quelle: SSCT