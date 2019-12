Didavi will VfB Stuttgart wieder auf Erfolgsspur helfen

Offensivspieler Daniel Didavi will nach seiner wochenlangen Verletzungspause dem VfB Stuttgart aus der Ergebniskrise helfen. "Natürlich denke ich auch, dass ich helfen kann, die Probleme, die wir jetzt vorne haben, zu lösen. Ich bin ein Spieler, der immer torgefährlich und für entscheidende Aktionen gut war. Ich hoffe schon, dass ich der Mannschaft da wieder helfen kann, wenn ich fit bin", sagte Didavi dem Fernsehsender Sky Sport.

Im Offensivspiel gebe es Probleme, sagte der VfB-Spieler. "Da kann ich ein bisschen was reinbringen, weil ich einfach diese Lockerheit habe." Jetzt gelte es Punkte zu holen und zu gewinnen. "Wir brauchen das Selbstverständnis wieder, dass wir, wenn wir genauso viel wie der Gegner investieren, die Spiele gewinnen werden. Der Gegner muss wissen, dass im Normalfall gegen den VfB nichts zu holen ist." Fußball sei ein Ergebnissport. "Wenn die Ergebnisse ausbleiben, hast du keine Argumente - von daher müssen wir anfangen, zu punkten", so Didavi. Stuttgart ist in der Tabelle der 2. Liga auf Rang vier, will aber direkt wieder aufsteigen. Während Didavis Verletzungspause lief es signifikant schlechter als zu Beginn der Saison.

Quelle: dts Nachrichtenagentur