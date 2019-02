Königlicher Jubel für Johaug und Karlsson

Strahlender Sonnenschein, fast 10.000 begeisterte Zuschauer und Seefeld völlig in skandinavischer Hand. Und während das norwegische (König Harald V. und Gattin Sonja) sowie das schwedische Königspaar (König Carl XVI. Gustav mit Gattin Silvia) im Beisein von Tirols Landeshauptmann Günther Platter von der Ehrentribüne aus ein unglaublich spannendes Duell im 10-km-Rennen (klassischer Stil) zwischen der Langlauf-Königin Theresa Johaug (Gold) aus Norwegen und der Schwedin Frida Karsson (Silber) zu sehen bekamen, sorgte Österreichs Teresa Stadlober mit Platz acht für eine echte Sensation.

„Ich bin überglücklich, denn die vergangenen Tage waren nicht einfach, da habe ich viel durchgemacht. Mit so einem Ergebnis konnte ich wirklich nicht rechnen, das ist Wahnsinn“, freute sich die Salzburgerin. Das gute Abschneiden sei auch deshalb so unerwartet, weil ihr die eigentlich nötige Rennvorbereitung komplett gefehlt habe. „Darum bin ich umso überraschter, dass ich einige Topleute geschlagen habe“, so Teresa.

Auf die Podiumsplätze hatte sie allerdings mit 1,07,9 Minuten Rückstand nichts zu tun, diese waren ausschließlich eine skandinavische Angelegenheit. Johaug vor der erst 19-jährigen Schwedin Karlsson und ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad-Oestberg lautete das Endergebnis, sehr zur Freude der ,,Regenten“ auf der Tribüne. Dass es so spannend werden würde, hatte allerdings niemand erwartet. Doch Karlsson war gleichsam das ,,Rennen ihres Lebens“ gelaufen und hatte eine Zeit vorgelegt, gegen die Johaug hart kämpfen musste. Erst in der Schlussrunde vermochte sich Johaug zu lösen, siegte schließlich mit 12, 2 Sekunden Vorsprung.

Für Johaug war es das insgesamt neunte WM-Gold, für die Norweger indes bereits der sechste Titel in der elften Konkurrenz der Weltmeisterschaften von Seefeld. Lisa Unterweger, die zweite Österreicherin im Feld, erreichte Rang 31.

LL Ergebnisliste Damen 10 km C

Quelle: ÖSV - seefeld2019.com