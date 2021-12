Ryoyu Kobayashi gewinnt Qualifikation

Karl Geiger, die große DSV-Hoffnung auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee 20 Jahre nach Sven Hannawald, hat in der ersten Qualifikation in Oberstdorf den zweiten Platz belegt. Der 28 Jahre alte Lokalmatador sprang bei starkem Regen und extrem schwierigen Windbedingungen 127,5 Meter weit und musste sich nur Ryoyu Kobayashi (129 m) aus Japan geschlagen geben. Auf Platz drei landete Halvor Egner Granerud (126,5) aus Norwegen und damit der dritte Tournee-Favorit.

Schlecht lief es dagegen für Olympiasieger Andreas Wellinger, der nach einem Sprung auf nur 108 Meter nur 51. wurde und beim Auftakt der 70. Ausgabe nicht dabei sein wird. Ihm fehlte umgerechnet weniger als ein Meter zur Qualifikation.

Das Springen war geprägt vom Wetter. Nach den ersten 15 Springern gab es gar eine Pause von 30 Minuten, bis sich der starke Wind wieder beruhigte. Danach wurden die restlichen 45 Springer vom Startbalken gelassen. Auch Markus Eisenbichler (6.), Pius Paschke (17.), Constantin Schmid (20.) und Stephan Leyhe (38.) schafften die erste Qualifikation. Überraschend stark war Rückkehrer Severin Freund, der nach schon einem guten zweiten Trainingssprung lange Zeit führte und am Ende Rang neun belegte.

Der Willinger Stephan Leyhe kam mit Startnummer 50, die Hannawald vor 20 Jahren so viel Glück gebracht hatte, nach 117,5 und 128 m im Training im Wettkampf auf 118 m. „Ein solider Sprung. Ich war etwas zu spät an der Kante und muss morgen weiterarbeiten“, sagte der 29-Jährige, der mit Bleigewichten an den Ski-Enden experimentierte. „Ihr habt gute Augen“, meinte er kurz und trocken, als ihn ARD-Reporterin Inken Pallas darauf ansprach. „Das verändert an der ein oder anderen Schanze den Schwerpunkt am Ski“, erläuterte er und sei „eine kleine Hilfe für mich und meinen Kopf.“

Nach Platz 38 in der Qualifikation trifft Leyhe im K.o.-System auf den Pole Jakub Wolny (13.), der ihm an einem normalen Tag und bei guten Bedingungen, so wie sie die DSV-Adler noch vor Weihnachten im Allgäu vorgefunden hatten, keinen Kopf bereiten muss.

Die K.o. Duelle der sechs DSV-Adler: Karl Geiger (2/Oberstdorf) - Viktor Polasek (49/Tschechien), Markus Eisenbichler (6/Siegsdorf) - Mackenzie Boyd-Clowes (45/Kanada), Severin Freund (9/Rastbüchl) - Roman Trofimov (42/Russland), Pius Paschke (17/Kiefersfelden) - Philipp Aschenwald (34/Österreich), Constantin Schmid (20/Oberaudorf) - Yukiya Sato (31/Japan), Stephan Leyhe (38/Willingen) - Jakub Wolny (13/Polen)

