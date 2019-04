Hannovers Senkrechtstarter Weydandt will bei Abstieg bleiben

Vor vier Jahren spielte Hendrik Weydandt noch in der Kreis-, in der letzten Saison in der 4. Liga. Jetzt ist er mit sechs Pflichtspieltoren bester Torschütze des Bundesliga-Letzten Hannover 96.

Im Interview mit Sport Bild (Mittwochausgabe) erklärt er, auch bei Abstieg zu bleiben: „Ich bin ein Wohlfühlspieler. In einer intakten Mannschaft, die von den Charakteren her in Ordnung ist, fällt mir vieles leichter. Und über die Profis kann ich sagen: Wir sind eine echte Mannschaft.“ Er verrät außerdem, dass die Kritik von Boss Martin Kind an Mitspieler Walace Kabinen-Thema war. Und erklärt, dass die Stimmung in der Kreisliga-Kabine besser war: „Klar, in der Kreisliga hast du nach 30 Sekunden vergessen, wie du gespielt hast.“ Quelle: SPORT BILD

