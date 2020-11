Basketball EM-Quali am Freitag und Sonntag in Frankreich: Deutsche Länderspiele als Free TV-Angebot live bei MagentaSport

Starkes Basketball-Programm mit der Nationalmannschaft und den europäischen Top-Klubs live bei MagentaSport! Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet zwei EM-Qualifikationsspiele in Pau. Zunächst gegen Montenegro (freitags ab 20:50 Uhr) und am Sonntag gegen Frankreich (ab 14.45 Uhr).

Beide Partien für die EM-Teilnahme 2022 in Deutschland werden als Free TV-Angebot auf allen MagentaSport-Plattformen live gezeigt. Bundestrainer Henrik Rödl hat einen guten, neuen Mix aus BBL-Talenten und -Leistungsträgern um Kapitän Robin Benzing zusammengestellt - denn einige Stammkräfte der Nationalmannschaft treten in der EuroLeague an. Henrik Rödl stellt im MagentaSport Podcast Abteilung Basketball die Bedeutung der beiden Länderspiele heraus: "Ich glaube schon, dass man die Quali-Fenster nutzen soll und darf, um junge Spieler zu testen."



ALBA Berlin spielt am Donnerstag ab 19.45 Uhr gegen Khimki Moskau, der FC Bayern München gastiert am Freitag bei Panathinaikos Athen (ab 19.45 Uhr). Während des frei empfangbaren Live-Programms der Länderspiele erhalten die Zuschauer zudem alle Infos zur EuroLeague.

"Für mich ist es eindrucksvoll wie sehr und auch wie gern die Spieler hier sein wollen", sagte Henrik Rödl im MagentaSport Podcast "Abteilung Basketball". Mehr als ein halbes Jahr hatte der Bundestrainer nicht mehr einen National-Kader beisammen, aufgrund der Terminüberschneidungen mit der EuroLeague wurden einige neue Spieler nominiert. Aber, so Rödl: "Das ist ein ähnlicher Kader wie wir ihn schon im Frühjahr hatten." Die beiden Länderspiele seien für die Nationalmannschaft wichtig, denn: "Ich glaube schon, dass man die Quali-Fenster nutzen soll und darf, um junge Spieler zu testen." Alle Nominierten habe er schon seit geraumer Zeit im Blick. Zu den Debütanten im deutschen National-Team gehören Kenneth Ogbe (Brose Bamberg) und Lukas Meisner (Löwen Braunschweig). "Das ist ein großartiges Gefühl", sagt der 26jährige Ogbe, obendrein gerade frisch Papa geworden, bei MagentaSport zur Nominierung. "Ich will jeden Moment wertschätzen, neue Erfahrungen mitnehmen. Gute Spiele abliefern und gewinnen", so Lukas Meisner, der sich sogar auf die Reise nach Pau freut.

Michael Körner und Experte Alex Vogel präsentieren am Sonntag ab 14.45 Uhr die wichtigsten Informationen rund um die Basketball-Woche mit EuroLeague und Länderspiel-Reise. Basti Ulrich kommentiert am Freitag die Partie gegen Montenegro, informiert zudem über das Spiel des FC Bayern in Athen.

Basketball LIVE bei MagentaSport:

Donnerstag, 26. November:

EuroLeague:

Ab 17.45 Uhr: ZSKA Moskau - Real Madrid

Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas - Zenit St. Petersburg

Ab 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - Khimki Moskau, Piräus - Baskonia

Ab 19.50 Uhr: Tel Aviv - Mailand

Freitag, 27. November:

EuroLeague:

Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce - Valencia

Ab 19.45 Uhr: Panathinaikos - FC BAYERN MÜNCHEN

Ab 20.30 Uhr: Villeurbanne - Barcelona

EM-Qualifikation:

Ab 20.50 Uhr: DEUTSCHLAND - Montenegro

Sonntag, 14. November:

EM-Qualifikation:

Ab 14.45 Uhr: Frankreich - DEUTSCHLAND

