Basketball: FCB verliert 2. EuroLeague-Spiel gegen Monaco und trifft am Sonntag auf BBL-Spitzenreiter Bonn

Zwei Tage nach dem wichtigen Pflichtsieg gegen Kaunas verliert der FC Bayern die 2. Partie in der EuroLeague mit 78:83 gegen den direkten Playoff Platz-Konkurrenten Monaco. Die Münchner bleiben bei 8 Siegen, allerdings rangiert der Champion Efes Istanbul auf dem relevanten Platz 8 mit nur einem Erfolg mehr auf Sichtweite. "Es könnte besser sein", fasste Nick Weiler-Babb den FCB-Gemütszustand vor dem BBL-Topspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn (ab 14.45 Uhr live bei MagentaSport) zusammen und ergänzte: "Das ist eine harte Niederlage."

Head Coach Andrea Trinchieri erklärte in knappen Worten den Unterschied zwischen dem AS Monaco und FC Bayern München: "Mike James hat 26 Punkte gemacht, ein paar schwere Dreier getroffen. Das war das Spiel."



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spiels. Der nächste Spieltag steht an in der easyCredit BBL. Unter anderem mit dem absoluten Spitzenspiel am Sonntag zwischen dem Zweiten FC Bayern München und Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn - ab 14.45 Uhr live bei MagentaSport. Der Appetizer zum BBL Top-Spiel: https://thinxpool.files.com/f/f3bb1956a52965db

FC BAYERN MÜNCHEN - AS Monaco 78:83

Der FC Bayern kann den Schwung aus dem Sieg gegen Kaunas nicht mitnehmen und verliert gegen den direkten Konkurrenten aus Monaco. Head Coach Andrea Trinchieri, am Dienstag noch voller Lob für seine Mannschaft, fasste sich nach dem Sieg ganz kurz: "Gratulation an Monaco. Mike James hat 26 Punkte gemacht, ein paar schwere Dreier getroffen. Das war das Spiel."Nick Weiler-Babb war nach dem Spiel bedient: "Das ist eine harte Niederlage. Die haben ein paar schwere Würfe getroffen und wir haben da in der Defensive nicht gut genug gespielt."

In welcher Position der FC Bayern sich momentan befindet: "Es könnte besser sein. Wir sind auf einem schwierigen Platz momentan. Wir müssen kämpfen bis zum Ende. Es sind noch viele Spiele zu gehen. Wir müssen zusammenspielen, als Team zusammenhalten und weiterkämpfen."





