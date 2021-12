1. Bundesliga: Freiburg schlägt Leverkusen

Im ersten Sonntagsspiel des 17. Spieltags der Bundesliga hat der SC Freiburg 2:1 gegen Bayer Leverkusen gewonnen.

Damit rückt Freiburg auf den dritten Platz vor, die Werkself steht direkt dahinter. Die Hausherren waren am Sonntag zunächst auch die aktivere Mannschaft. Der Führungstreffer durch einen von Vincenzo Grifo verwandelten Handelfmeter in der 33. Minute war dementsprechend verdient. Die Gäste konnten aber noch vor der Pause ausgleichen. Charles Aránguiz traf dabei nach einer Ecke per Kopf. Nach dem Seitenwechsel begannen beide Teams zurückhaltend. Spielerische Höhepunkt blieben lange aus. In der 84. Minute konnte Freiburg dann aber doch noch einmal ein Zeichen setzen und durch einen Treffer von Kevin Schade erneut in Führung gehen. Die Gäste blieben im Anschluss erfolglos. Für Freiburg geht es nach der Winterpause am 8. Januar gegen Bielefeld weiter, Leverkusen ist zeitgleich gegen Union Berlin gefordert.

Köln feiert späten Erfolg gegen Stuttgart



Zum Abschluss des 17. Spieltags in der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln dank eines späten Modeste-Treffers mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen.

Im letzten Spiel der Bundesliga-Vorrunde waren es auch die Hausherren, die den besseren Start erwischten und gleich zweimal vermeintlich in Führung gingen. Der erste Treffer zählte allerdings aufgrund eines Handspiels vom Vorlagengeber Kainz nicht, den zweiten vermeintlichen Führungstreffer nahm Schiedsrichter Bastian Dankert wegen einer Abseitsstellung zurück. In der Folge fanden die Gäste aus Stuttgart immer besser ins Spiel, dennoch verbuchte Köln die gefährlicheren Torgelegenheiten. Nach dem Seitenwechsel machten die Stuttgarter kurzzeitig den aktiveren Eindruck, für echte Torchancen reichte das aber nicht. Mit zunehmender Spielzeit drückte dann wieder der "Effzeh" auf den Siegtreffer. Aber weder Toptorjäger Modeste noch Uth konnten ihre Chancen nutzen. Erst zwei Minuten vor Ende der Partie stand Modeste plötzlich goldrichtig. Eine Flanke von Schindler köpfte der Franzose ins lange Eck zum Siegtreffer ein (88.). In der Tabelle springt Köln durch den Erfolg auf Platz acht. Stuttgart beendet die Hinrunde auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Hertha überwältigt Dortmund in Hälfte zwei

Am 17. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC Berlin zuhause gegen Borussia Dortmund mit 3:2 gewonnen.

Die Berliner legten beherzt los und hatten in der siebten Minute die erste Gelegenheit, Hitz wehrte Ekkelenkamps Versuch aus neun Metern aber zur Seite ab. Auf der anderen Seite scheiterte Reus in der 13. Minute mit seinem Heber an Schwolow. In der 31. Minute machte es Brandt da besser, als er einen Pass von Haaland etwas glücklich bekam und aus wenigen Metern per Lupfer Erfolg hatte. Insgesamt taten die Korkut-Jungs aber mehr fürs Spiel. Somit führten die Borussen zur Pause etwas glücklich. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hauptstädter aber am Drücker und wurden in der 51. Minute belohnt, als Belfodil sich gegen Witsel behaupten konnte und Hitz mit der Fußspitze bezwang. In der 57. Minute war die Partie dann auch schon gedreht, als Richter nach Maolida-Ablage aus 17 Metern in den linken Knick einschweißte. In der 68. Minute hätte Dahoud es ihm beinahe gleichgetan, doch verfehlte den Winkel aus 13 Metern. Stattdessen baute Richter in der 69. Minute die Führung aus, als er nach einem parierten Belfodil-Schuss aus 15 Metern trocken rechts volltreckte. Danach wachten die Rose-Schützlinge etwas auf. In der 83. Minute erzielte der gerade eingewechselte Tigges auch tatsächlich den Anschluss per Kopf nach einer Flanke von Guerreiro. Mehr kam aber nicht vom BVB, die Hausherren retteten die Führung über die Zeit.

Quelle: dts Nachrichtenagentur