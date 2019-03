HSV plant in der Bundesliga mit einem Mannschaftsetat von 40 Mio. Euro

Am Ende vergangener Woche reichte der Hamburger SV fristgerecht seine Lizenz-Unterlagen bei der DFL ein.

Nach SPORT BILD-Informationen kalkuliert der Zweitligist darin für die kommende Spielzeit mit einem Mannschaftsetat von 40 Mio. Euro in der Bundesliga, bei Nichtaufstieg mit 25 Mio. Euro. Die DFL hatte bereits in Vorgesprächen signalisiert, dass der Verein mit diesen Zahlen planen könne. In den Kalkulationen sind dabei keine weiteren Zahlungen von Investor Klaus-Michael Kühne eingerechnet. Vorstandsboss Bernd Hoffmann sagt zur Situation beim Tabellenzweiten: „Unsere langfristige Vision ist, dass wir den HSV bis 2024 wieder zu einem ernst zu nehmenden Verein in der Bundesliga gemacht haben.“

