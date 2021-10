2. Bundesliga: St. Pauli nach Sieg gegen Dresden Tabellenführer

Zum Abschluss des neunten Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC St. Pauli 3:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen.

Dresden befindet sich unterdessen weiter im Tabellenmittelfeld. Christopher Buchtmann sorgte am Sonntag bereits nach knapp zwei Minuten für den ersten Treffer der Partie. Er traf aus 18 Metern unhaltbar ins linke obere Eck. Im Anschluss hatten die Hamburger das Spiel unter Kontrolle - konkrete Abschlüsse blieben aber Mangelware. Nach dem Seitenwechsel kamen die Dresdner etwas besser ins Spiel. Ein Elfmeter sorgte aber schließlich in der 73. Minute für die Vorentscheidung. Marcel Hartel war zuvor im Dresdner Strafraum nach einem Zweikampf mit Michael Sollbauer zu Boden gegangen, nach Sichtung der Szene entschied Schiedsrichter Bastian Dankert auf Strafstoß. Guido Burgstaller verwandelte diesen. Die Gäste konnten im Anschluss nicht mehr antworten. Stattdessen erzielte Marcel Beifus in der Nachspielzeit den dritten und letzten Treffer für die Hausherren. Für St. Pauli geht es nach der Länderspielpause am 16. Oktober in Heidenheim weiter, Dresden ist einen Tag später gegen Nürnberg gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen von Sonntag: FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 04 3:0, SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 1:6.





Nürnberg in Unterzahl torlos gegen Hannover



Am neunten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg zuhause gegen Hannover 96 mit 0:0 unentschieden gespielt. Die erste Chance hatte der Gast in der neunten Minute, als Kerks Kopfball stark von Mathenia abgewehrt werden konnte. In der 33. Minute kam Shuranov aus 14 Metern zum Abschluss, verfehlte aber deutlich. In der 45. Minute hätte Möller-Daehli die Franken in Führung schießen können, ließ aus spitzem Winkel aber nur den rechten Pfosten erzittern. Zur Pause gab es damit nichts zählbares zu verzeichnen. In Hälfte zwei taten sich weiterhin beide Mannschaften schwer, ein Versuch von Tempelmann ging in der 56. Minute knapp drüber. In der 66. Minute machte es Krauß da besser, als er eine abgefälschte Dovedan-Flanke aus sechs Metern zur Führung verwertete, der Flankengeber stand zuvor aber im Abseits und der Treffer wurde nach VAR zurückgenommen. In der 77. Minute kam erneut Möller-Daehli zum Abschluss, zielte aber knapp zu weit rechts. In der 79. Minute gerieten die Clubberer in Unterzahl, als Dovedan Kaiser foulte und die Ampelkarte gezeigt bekam. Die Niedersachsen konnten die Überzahl in der Folge aber nicht mehr nutzen und die Teams trennten sich torlos.







Quelle: dts Nachrichtenagentur