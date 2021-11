Jüngster erst 12: Mindestens 69 Sportler in einem Monat zusammengebrochen, viele tot

Die Meldungen über Sportler, die plötzlich zusammenbrechen häufen sich in letzter Zeit auffallend. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Wochenblick hat bereits hier, hier und hier über solche Vorfälle und auch solche bei Nichtsportlern berichtet, die manchmal leider auch tödlich enden. Oftmals sind Herzprobleme wie Herzentzündungen die Ursache – eine der bekannten lebensgefährlichen Nebenwirkungen der Gentherapie-Spritzen, vor denen sogar die Hersteller selbst warnen. Womöglich will sich Bayernspieler Joshua Kimmich deswegen nicht impfen lassen?



Vielleicht hat er keine Lust darauf, auf dem Spielfeld zusammenzubrechen? Vielleicht ist Kimmich wie auch dem Wiener Psychiater Dr. Raphael Bonelli diese Häufung von Fällen aufgefallen. Dr. Bonelli erklärt, wie es sein kann, dass im Mainstream keine Verbindung zu den experimentellen Gentechnik-Spritzen hergestellt wird: Er attestiert Verdrängung und Verleugnung!

Häufung der Fälle ist auch Psychiater Dr. Bonelli aufgefallen. Er sieht bei Medienmachern Verdrängung

Will sich Kimmich die Impf-Nebenwirkungen ersparen und lässt sich deswegen nicht impfen?

69 Fälle von zusammengebrochenen Sportlern. Viel davon sind tot, der Jüngste war erst 12 Jahre alt

Augenscheinlich wird das aktuelle Phänomen auch, wenn man sich einfach auf Wikipedia die Liste der Fußballer ansieht, die zusammengebrochen und verstorben sind. Das Jahr 2021 sticht mit bisher 13 Einträgen deutlich hervor. In keinem anderen angeführten Jahr sind mehr Fußballer während eines Spieles verstorben. Und diese Liste reicht zurück bis in das Jahr 1889. Es handelt sich also tatsächlich um ein historisches Ereignis.

Psychiater Dr. Bonelli: Medien verdrängen und verleugnen

Dem Wiener Psychotherapeuten Dr. Raphael Bonelli sind die vielen Meldungen ebenfalls aufgefallen. Er stellt in seinem Video, das er aufgrund der Youtube-Zensur nur auf Telegram hochgeladen hat, fest, dass in den Mainstreammedien der offensichtliche Zusammenhang mit den Corona-Spritzen nicht hergestellt wird. Für ihn als Psychiater ist klar: Hier wird seitens der Medienmacher verdrängt und verleugnet.

Hier das kurze Video des Psychiaters Dr. Raphael Bonelli zu den zusammenbrechenden Sprotlern aus seinem Telegram-Kanal (Video).



Hat Kimmich Angst vor lebensbedrohlichen Nebenwirkungen?

Die aktuelle Diskussion um den ungeimpften Spieler des FC Bayern, Joshua Kimmich, könnte womöglich mit den vielen Fällen von zusammenbrechenden Fußballern und anderen Sportlern zu tun haben. Vielleicht hat auch Kimmich von diesen Vorfällen Wind bekommen und will sich das einfach nur ersparen?

Niklas #Süle infiziert sich mit Corona. Er ist doppelt-geimpft. Vier weitere Spieler müssen in Quarantäne. Darunter der ungeimpfte #Kimmich. Wer steht in allen Überschriften zu diesem Thema ? Kimmich. Ja, das muss sie wohl sein. Die #TyranneiDerUngeimpften. — Manaf Hassan (@manaf12hassan) November 9, 2021

69 Fälle von Sportlern, die plötzlich zusammenbrechen – viele davon tot

Nachfolgend eine schockierend lange Liste von Sportlern, die in jüngerer Vergangenheit aufgrund von Herzproblemen oder Durchblutungsstörungen, wie beispielsweise einem Schlaganfall, zusammengebrochen sind. Leider gingen manche dieser Vorfälle tödlich für die oftmals sehr jungen Sportler aus. Die ominöse Häufung macht stutzig. Bei nicht allen ist der Impfstatus bekannt, bei zahlreichen von ihnen ein Zusammenhang aber durchaus denkbar.

(1) Bei der Begegnung zwischen PGS E Bosico und Romeo Menti (Allerona Scalo) in Umbrien/Italien am 2.10.2021 kollabiert ein „junger Spieler“ der Gastmannschaft ohne äußere Einwirkung und wird ins Krankenhaus transportiert.

(2) Martin Lefèvre (16) vom FC Agneaux bricht ohne Vorerkrankungen mit Schlaganfall während des Spiels gegen den FC Saint-Lô Manche am 2.10.2021 zusammen. Er ist halbseitig gelähmt und ohne Sprechvermögen.

(3) Niels de Wolf, 27, vom belgischen Fußballverein White Star Sombeke erleidet unmittelbar nach der Partie am 3.10.2021 gegen Verrebroek einen Herzstillstand, wird mit einem Defibrillator wiederbelebt, verstirbt jedoch am 6.10.2021 im Krankenhaus.

(4) Arcisate, Provinz Varese, Italien: Die Amateur-Begegnung zwischen Valceresio und Tradate (Prima Categoria, Girone A) wird nach 20 Minuten abgebrochen, nachdem der Schiedsrichter einen medizinischen Notfall erleidet. Meldung vom 3.10.2021.

(5) Timucin Sen von Germania Großkrotzenburg wird am 3.10.2021 in der Partie gegen die Spvgg. Oberrad eingewechselt, bricht nach zehn Minuten zusammen und wird in eine Klinik in Gelnhausen gebracht.

(6) Am 3.10.2021 bricht Schiedsrichter Öner Calik, Mitte 30, die Partie zwischen dem VfB Waltrop II und Vinnum II wegen eigener gesundheitlicher Probleme ab und wird vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

(7) Am 4.10.2021 bricht ein Verantwortlicher des SV SW Frömern vor dem Spiel gegen den Kamener SC auf dem Feld zusammen.

(8) Cleveland, Ohio, USA: Elias Abou Nassif (44) erleidet Herzstillstand im Fitnessstudio und kann durch Defibrillatoreinsatz eben so gerettet werden. Meldung vom 5.10.2021

(9) Lecco (Italien), 7.10.2021: 17-jähriger Leichtathlet aus Colverde bricht beim Training mit Herzstillstand zusammen. Defibrillator-Einsatz. Er kämpft nun auf Intensivstation des Krankenhauses von Lecco um sein Leben.

(10) AH-Spieler (49) vom SC Massay in Frankreich erleidet während eines Spiels am 8.10.2021 einen tödlichen Herzinfarkt.

(11) Der Golf-Caddy Alberto Olguín aus Mexiko bricht am neunten Loch des Turniers in Nuevo Vallarta (Mexiko) tot zusammen. Meldung vom 9.10.2021.

(12) England: Beim League One-Spiel zwischen Ipswich Town und Shrewsbury am 9.10.2021 muss der Shrewsbury-Profi-Stürmer Ryan Bowman (29) nach einer guten halben Stunde Spielzeit mit extremen Herzrhythmus-Störungen und einem Puls von 250 vom Feld genommen und mit einem Defibrillator behandelt werden.

(13) Pompeo Tretola, ein 18-jähriger Fußballspieler des FC Matese, bricht beim Spiel gegen Vastese Calcio am 10.10.2021 ohne gegnerische Einwirkung zusammen. Er wird später ins Krankenhaus transportiert.

(14) Normandie, Frankreich: Nach dem Aufwärmen vor dem Spiel zwischen Saint-James und Avranches am 10. Oktober 2021 erleidet ein ca. 40-jähriger Spieler von Saint-James einen Herzinfarkt und wird dank des Einsatzes eines Feuerwehr-Sanitäters in der Mannschaft von Avranches gerettet.

(15) 59-jähriger Langstreckenläufer aus Biella stirbt bei einem Rennen in Norditalien an Herzversagen. Meldung vom 10.10.2021.

(16) In der Partie der Frauen-Westfalenliga Wacker Mecklenbeck gegen Fortuna Freudenberg am 10.10.2021 kollabiert eine Spielerin ohne gegnerische Einwirkung und wird in die Uniklinik Münster transportiert.

(17) Argentinien: Der Bürgermeister Guillermo Mercado (50) ist nach der Teilnahme am Langstreckenlauf „Aventura de Cerezal“ einem Herzstillstand erlegen. Meldung vom 11.10.2021.

(18) Beim Boston Marathon am 11.10.2021 bricht der Marathon-Star Megan Roth nach acht Meilen des Rennens mit Herzstillstand zusammen. Sie kann gerettet werden und wartet auf die Implantation eines Defibrillators.

(19) NBA-Spieler Brandon Godwin von den Atlanta Hawks erklärt, die Covid-Impfung habe bei ihm zu schwersten Nebenwirkungen geführt, woraufhin er nicht nur die Saison, sondern möglicherweise seine ganze Karriere beenden müsse. Meldung vom 12.10.2021.

(20) Le Havre, Frankreich: 27-jähriger Polizist erleidet beim Joggen tödlichen Herzinfarkt. Meldung vom 12. Oktober 2021.

(21) Ferran Duran, Spieler aus der 4. katalanischen Liga (27) erleidet am 12.10.2021 während eines Spiels fünf Mal einen Herzstillstand und überlebt wie durch ein Wunder.

(22) Frankreich: Beim AH-Pokalspiel der Fußballer von Locqueltas gegen Saint Avé bricht der Spieler Christophe Da Silva von Saint Avé mit Herzstillstand zusammen. Meldung vom 13.10.2021

(23) Ensenada, Mexiko: Der erst 16-jährige Schüler Héctor Manuel Mendoza stirbt beim Training in einem Sportverein an einem „fulminanten Herzinfarkt“. Meldung vom 13.10.2021.

(24) Brasilien: Fußball-Jugendspieler Fellipe de Jesus Moreira von Atletico Goianiense erleidet Herzinfarkt im Trainingszentrum und später einen weiteren Herzinfarkt in der Notaufnahme. Jetzt kämpft er auf der Intensivstation um sein Leben. Meldung vom 14. Oktober 2021.

(25) Der nächste Schiedsrichter, der während einer Partie zusammenbricht und verstirbt: geschehen beim Kreisliga-B-Spiel zwischen dem SC Daisbach und dem FSV Taunusstein in Aarbergen am Abend des 14.10.2021.

(26) Der Radprofi und mehrfache italienische Meister im Einzelzeitfahren Gianni Moscon (27) steht wegen Herzrhythmusstörungen vor einer Katheterablation. Meldung vom 14. Oktober 2021.

(27) Joe Plant aus Whitby (Yorkshire, England) erleidet im Herbst 2021 bei einem Geher-Wettbewerb ausgerechnet der Britischen Herzstiftung einen Herzstillstand, von dem er am 14.10. selbst berichtet.

(28) Lars Schneider, Trainer des TV Braach, zieht sich mangels Kraft zurück, nachdem er beim Spiel der Kreisliga A Hersfeld/Rotenburg gegen die SG Nentershausen-Weißenhasel-Solz in Solz mit Herzrhythmusstörungen zusammengebrochen war und in die Klinik transportiert werden musste. Meldung vom 14.10.2021.

(29) Treviso, Italien: 53-jähriger AH-Spieler erleidet am 14.10.2021 beim Training einen Herzinfarkt. Er konnte von Mitspielern am Leben erhalten werden.

(30) Australien: Die 14-jährige Schülerin Ava Azzopardi erleidet während der Partie zwischen Runaway Bay und Magic United im Surfers Paradise Apollo Soccer Club einen Herzstillstand. Sie wird von neun Rettungsdienst-Mitarbeiterin wiederbelebt, in künstliches Koma versetzt und kämpft jetzt im Krankenhaus um ihr Leben. Meldung vom 15. Oktober 2021.

(31) Beim Handball-3G-Bundesligaspiel in Wuppertal zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar am 16.10.2021 kollabierte nicht nur während des Spiels ein Zuschauer mit Herzstillstand (dies führte zum Spielabbruch); nach dem Spiel erlitt noch ein zweiter Zuschauer ebenfalls einen Herzstillstand.

(32) Ein 16-jähriger Junge aus Idaho bricht beim Gewichtheben mit Herzstillstand zusammen. Nach zwei Tagen im Koma wacht er wieder auf, ist jedoch „extrem verwirrt“ und ohne Kurzzeitgedächtnis. Meldung vom 16.10.2021.

(33) Camposampiero, Provinz Padua, Italien: Der 37-jährige Arzt Filippo Morando bricht beim Joggen tot zusammen. Der per Hubschrauber eingeflogene Notarzt kann nichts mehr ausrichten. Meldung vom 17.10.2021.

(34) Das Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und dem FC Tottenham am 17.10.2021 wird wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne unterbrochen.

(35) Haitem Jabeur Fathallah (32), Basketballspieler von Fortitudo Messina, erleidet während dem Spiel einen Herzstillstand und stirbt im Krankenhaus. Meldung vom 17.10.2021.

(36) Blumenau, Brasilien: Der frühere Fußballspieler vom FC Brusque aus der zweiten brasilianischen Liga, Adans Joao Santos Alencar (38) erleidet bei einem Footvolley-Turnier einen tödlichen Herzstillstand. Meldung vom 17.10.2021.

(37) Lombardei, Italien: Ein 40-jähriger Radsportler hält wegen „medizinischen Notfalls“ an, stürzt zu Boden, wird per Rettungshubschrauber in die Klinik von Rho transportiert. Meldung vom 17.10.2021.

(38) Waseem Aslam aus Bradford (England) bricht beim Fußballspielen mit Herzstillstand zusammen. Er konnte von Freunden gerettet werden. Meldung vom 18.10.2021.

(39) 26-jähriger Läufer bricht beim Detroit Free Press Marathon mit Herzstillstand zusammen. Zwei Polizisten retten ihn durch Herzdruckmassage. Danach wurde er im Krankenhaus behandelt. Meldung vom 19.10.2021.

(40) Herzrhythmusstörungen zwingen Fußballstar Sabrina Soravilla, nach 68 Länderspielen für Uruguay am 19.10.2021 ihre Karriere zu beenden.

(41) Antonio López von Real Murcia muss seine Karriere mit 32 Jahren wegen einer Herzmuskelentzündung beenden. Meldung vom 19.10.2021.

(42) Ein 41-jähriger Freizeitfußballer in Brasilien stirbt bei einem Spiel an Herzstillstand. Geschehen am 19.10.2021 in Nao-me-toque (Rio Grande do Sul).

(43) Der Teenager Henry aus Halifax (England) wird dafür ausgezeichnet, dass er seinem 56-jährigen Vater nach einem Herzstillstand beim Jogging im März das Leben gerettet hat. Meldung vom 20.10.2021.

(44) Bei der Erstliga-Begegnung Osasuna – Granada in Pamplona am 22.10.2021 erleidet ein Fan der Heimmannschaft einen Herzstillstand und verstirbt im Krankenhaus.

(45) Dieppe, Frankreich: Ein Jogger bricht mit Herzstillstand zusammen. Er wird von zwei Polizisten auf Streife gerettet. Meldung vom 22.10.2021.

(46) Acerra (Italien): Remigio Gova. Ein Basketball-Schiedsrichter und Krankenpfleger, in Italien zwangsläufig gegen Covid „geimpft“, mit nur 30 Jahren ist „im Schlaf verstorben“. Meldung vom 23.10.2021.

(47) Ein doppelter medizinischer Notfall in einem englischen Stadion am 23.10.2021 beim Championship League-Spiel zwischen West Brom und Bristol City. Defibrillator-Einsatz, das Spiel musste zweimal verschoben werden.

(48) Belgischer Fußballspieler (37) erleidet nach dem Match seines Vereins am 24.10.2021 Herzstillstand in der Umkleidekabine, wird reanimiert, im Krankenhaus verstorben.

(49) Frankreich: 43-jähriger Torhüter von US Montgascon verstirbt in der Halbzeitpause an Herzstillstand. Geschehen am 24.10.2021 im Stadion von La Bâtie-Montgascon.

(50) 53-Jähriger erleidet beim Halb-Marathon von Bilbao dreifachen Herzstillstand – tot. Meldung vom 24.10.2021.

(51) Der 28-jährige Spieler Tevita Brice vom Montclair Rugby Football Club in den USA kollabiert mit Herzinfarkt auf dem Platz. In kritischem Zustand. Meldung vom 25.10.2021.

(52) Tödlicher Herzstillstand bei Berglauf-Veranstaltung in den italienischen Alpen am 24.10.2021. Das Opfer ist Bruno Taffarel (56) aus Cordenons.

(53) Spieler der SG Gahmen erleidet unmittelbar vor dem Spiel der Mannschaft aus der Kreisliga A2 Dortmund gegen Eving Selimiye Spor am 24.10.2021 Herzstillstand und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

(54) Nocera Umbra, Italien: Der Sportlehrer und Fußballtrainer Mario Mingarelli erleidet mit 69 Jahren während des Spiels seiner Mannschaft am 24. Oktober 2021 tödlichen Herzstillstand.

(55) Amateur-Begegnung Frugesport (Ravenna) gegen Vaccolino (Prima Categoria, Girone F) wird nach 32 Minuten abgebrochen, da der „junge“ Schiedsrichter einen medizinischen Notfall erleidet. Meldung vom 26.10.2021.

(56) Die 17-jährige Elly Böttcher vom Rostocker FC bricht beim Auswärtsspiel in Hohen Neuendorf der Frauen Regionalliga Nordost am 24.10.2021 ohne gegnerische Einwirkung bewusstlos zusammen und wird ins Krankenhaus transportiert. Spielabbruch.

(57) Ein 20-jähriger Italiener bricht beim Skateboardfahren ohne Fremdeinwirkung mit Herzstillstand zusammen und kämpft nun im Krankenhaus von Verona, wohin er mit dem Rettungshubschrauber transportiert wurde, um sein Leben. Meldung vom 25. Oktober 2021.

(58) Ein Fan der belgischen Zweitligamannschaft aus Lier bricht am 27.10.2021 im Stadion mit Herzproblemen zusammen und verstirbt im Krankenhaus.

(59) Am selben Tag (27.10.2021) ebenfalls in Belgien beim Pokalspiel von Dender gegen Eupen: Ein Fan bricht mit Herzstillstand zusammen und muss wiederbelebt werden.

(60) Sassuolo, Italien: Ein 53-jähriger Mountainbiker erleidet tödlichen Herzstillstand bei Off-Road-Tour. Meldung vom 27.10.2021.

(61) England: Ein Fan kollabiert nach dem Pokalspiel Stoke City gegen Brentford am 27.10.2021 vor dem Stadion mit Herzstillstand und stirbt.

(62) Ein Spieler von Blau-Weiß Linz aus Ghana (26) kollabiert bei der Heimpartie seines Klubs gegen Hartberg und wird ins Krankenhaus transportiert. Geschehen am 27.10.2021 beim Achtelfinalspiel um den ÖFB-Pokal. Er hat eine angeborene Herzrhythmus-Störung und spielte mit einem Defibrillator.

(63) Pakistan: Der 30-jährige Spieler Muhammad Islam vom FC Raziq Chaman erleidet mitten im Spiel gegen den Millat Club einen Herzinfarkt und stirbt. Meldung vom 28.10.2021.

(64) Der schwedisch-irakische Spieler Aimar Sher vom italienischen Erstligisten Spezia Calcio bricht beim Training zusammen und wird ins Krankenhaus transportiert. Meldung vom 28.10.2021.

(65) Pennsylvania, USA: Ein erst 12-jähriger Schüler der Chartiers Valley Middle School bricht beim Basketballspielen im Sportunterricht ohne gegnerische Einwirkung zusammen und stirbt. Meldung vom 28.10.2021.

(66) Barcelona-Star Sergio Aguero (33) bekommt beim Ligaspiel gegen Deportivo Alaves plötzlich Atemnot, fasst sich an die Brust und bricht zusammen. Der argentinische Nationalteam-Spieler muss nun mindestens drei Monate pausieren. Vor einigen Monaten laborierte er an einer schweren Corona-Infektion. Meldung von 30.10.2021

(67) Beim Spiel der ICE-Eishockey-Liga bricht Boris Sadecky (24) von den Bratislava Capitals ohne Fremdeinwirkung auf dem Eis zusammen. Fünf Tage später verstirbt er. Später stellt sich heraus, dass er am Spieltag an einer „leichten Herzmuskelentzündung“ litt. Meldung vom 30.10.2021

(68) Der Schüler und Fußballtrainer der La Salle High-School-Mannschaft in Pennsylvania (USA) Blake Barklage starb am Wochenende nach einem Herzanfall. Meldung vom 1.11.2021.

(69) Argentinien: Der Fußballspieler Ronald Biglione stirbt nach der 2. Impfung aufgrund von Thrombosen – eine bekannte Nebenwirkung der Impfungen, vor der die Hersteller sogar selbst in ihren „Rote-Hand-Briefen“ warnen. Er wurde zwei Wochen lang im Krankenhaus von Cordoba behandelt. Meldung vom 5.11.2021."

