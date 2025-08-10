3. Liga: Saarbrücken effizient dank Brünker, Aachen zerlegt

Starpower steht drauf, Starpower steckt drin beim TSV 1860 München. Die Rückkehr von Kevin Volland und Florian Niederlechner im Grünwalder Stadion ist nahezu märchenhaft. Beide Star-Neuzugänge glänzen gegen den VfL Osnabrück als Torschützen. Für Ex-Nationalspieler Volland ist der VfL der Gegner für die besonderen Treffer. 2011 erzielte er sein erstes Profi-Tor in Osnabrück für die Löwen gegen die Lila-Weißen, 14 Jahre später der 1. Treffer seit der "Heimkehr": "Das bedeutet mir sehr viel", sagt Volland.

Florian Niederlechner markiert bereits seinen 2. Saisontreffer im 2.Spiel. "Wir sind ein geiler Haufen. Es zieht jeder mit, jeder ist fokussiert. Wenn wir das halten können und Konstanz reinbekommen, dann werden wir eine gute Rolle spielen", erklärt Kevin Volland. Auch von Gäste-Trainer Timo Schultz gibt es anerkennende Worte für die beiden Stars.

"Es wäre auch schlimm, wenn die Jungs mit der Erfahrung, Qualität und der Historie nicht ein bisschen mehr Qualität vor dem Tor hätten als meine jungen Bengel. Da wollen unsere hinkommen, da konnten sie sich was abschauen", sagt VfL-Coach Timo Schultz. Der VfL Osnabrück bleibt nach dem Mega-Umbruch auch an Spieltag 2 sieglos, hinterließ aber in der 2. Halbzeit einen guten Eindruck beim 1:3.

Effizienz schlägt Engagement mit 2:1: Nach 2 Standardsituationen erzielt Saarbrückens Doppelpacker Kai Brünker beide Tore. Nach dem spektakulären 3:3 in Cottbus fährt Saarbrücken somit die ersten 3 Punkte ein. Viktoria Köln kann den hohen Ballbesitzanteil erst in der Nachspielzeit mit dem 1:2 umwandeln, kassiert dennoch die 1. Saisonniederlage.

2:4 gegen die Hoffenheim Bubis! "Es reicht einfach nicht in der 3. Liga, gerade wie du die Gegentore frisst. Das passt gar nicht zur Alemannia", kritisiert Trainer Benedetto Muzzicato. Die vielen Baustellen bei Alemannia Aachen werden sichtbar. Heimpleite gegen den Aufsteiger aus Hoffenheim, 1 Punkt aus 2 Spielen und ein dünner Kader. Aachens neu installierter Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, kündigt deshalb weitere Verstärkungen an. "Wir werden auf jeden Fall noch Spieler dazuholen, aber ich kann nicht sagen 2, 3, 4 oder 5." Die TSG Hoffenheim II feiert ihren ersten Sieg in der 3. Liga.

Erzgebirge Aue setzt die Auswärtsschwäche der vergangenen Rückrunde, in der man 8 von 10 Partien verlor, weiter fort. 0:1 beim Absteiger Ulm: Jens Härtel, Trainer Erzgebirge Aue: "Wir hatten 3 Riesenchancen, 3 Hundertprozenter, da muss einer rein. Das ist ärgerlich." Bei den Ulmern debütierte Marcel Seegert, nach der schweren Verletzung von Kapitän Reichert kurzfristg von Mannheim "in einem 24-Stunden-Deal" nach Ulm transferiert. Seegert spielte fast durch: "Sonderlob an die ganze Truppe, das war ein geiler Kampf bei echt heißen Temperaturen."

SC Verl - SV Wehen Wiesbaden 2:2

Kurz vor der Halbzeit setzt Verls Berkan Taz einen Elfmeter noch an die Latte, in der 75. Minute erzielt er dann den Ausgleich zum 2:2 in den Winkel und klettert mit insgesamt 3 Treffern an die Spitze der Drittliga-Torschützenliste. Dem SC Verl reichen 28 (!) Torschüsse nicht zum Sieg, so gibt es wie schon zum Auftakt in Mannheim ein 2:2. Wehen Wiesbaden verspielt einen 2-Tore-Vorsprung, schiebt sich aber zusammen mit den punkt- und torgleichen Cottbussern an die Tabellenspitze.

Tobias Strobl über sein 1. Heimspiel als Trainer in Verl: "Ich mag das Stadion, das hat einen brutalen Charme. Aber auch unsere Fans. Da kam schon Stimmung auf. Ich bin sehr angetan vom 1. Heimauftritt. Spielerisch sind die 2 Gegentore aber zu billig. Wie sich die Mannschaft nach dem 0:2 geschüttelt hat, wie mutig wir dann waren, das war imponierend. Letzte Woche war es eine Mentalitätsleistung, diese Woche eine super Qualitätsleistung. Nur, dass wir uns nur mit einem Punkt belohnt haben."

... über die Zielsetzungen in dieser Saison: "Wir wissen um die Bürde der letzten Saison. Wir wollen den Weg nicht nur so weitergehen, wie er letztes Jahr war, sondern eine eigene Duftmarke setzen."

... über das Gespräch mit seiner Tochter, im Interview dabei, nach dem Spiel: "Wenn ich es sagen darf: Im ersten Moment hieß es "Scheiße". Da redet man also schon über das Ergebnis. Aber sie sagt auch, wir haben gut gespielt. Sie wird älter, deswegen gibt's da auch mal ein Lob oder eine Kritik."

Nils Döring, Trainer Wehen Wiesbaden: "Für mich als Trainer waren es sehr lange 90 Minuten, die gingen nicht vorüber. Respekt an meine Jungs. Wir sind top gestartet und haben dann 70 Minuten lang extrem gelitten. Man muss schon sagen: Wir haben glücklich einen Punkt mitgenommen. Ich muss ein Kompliment an Verl ausrichten. Sie hatten in der letzten Saison mit Abstand den meisten Ballbesitz. Es ist eine Mannschaft mit einer klaren DNA, egal welcher Trainer in den letzten Jahren hier war. Die wollen Fußball spielen und haben eine Ballkontrolle, dass es unfassbar schwierig ist, alles weg zu verteidigen. Man kann auch mal einen Haken dranmachen und zufrieden sein, wenn man 4 Punkte aus 2 Spielen holt."

TSV 1860 München - VfL Osnabrück 3:1

Das Rückkehrer-Duo liefert und untermauert die Münchner Aufstiegsansprüche beim 1. Saisonsieg! Zuerst bringt Kevin Volland die Löwen zum Heimspiel-Auftakt mit einem sehenswerten Treffer nach 12 Minuten auf die Siegerstraße. Wie am 1. Spieltag trifft auch Sturmpartner Florian Niederlechner und bringt das Stadion an der Grünwalder Straße zum Beben. Bemühte Osnabrücker bleiben nach 2 Spieltagen dagegen sieglos.

Münchens Trainer Patrick Glöckner: "Wir können mit dem Spiel sehr zufrieden sein. Wenn man über 90 Minuten 70 Minuten dominant ist, dann ist das eine gute Leistung. Dass man Osnabrück nicht komplett im Zaum halten kann, war uns bewusst."

... über die Bedeutung der Neuzugänge Volland, Niederlechner und Haugen: "Es ist generell wichtig, der Mannschaft mit Toren und Vorlagen zu helfen. Wenn alle 3 Neuzugänge treffen, dann ist das geil. Wir in der Mannschaft sprechen nicht nur von den beiden (Volland und Niederlechner). Die beiden sind ein wichtiger Faktor, aber wir sind ein Team und jeder gibt für jeden alles."

... über die Aufstiegseuphorie: "Wir haben jetzt gegen 2 gute Gegner gespielt und haben 4 Punkte geholt. Es ist natürlich ein guter Start, wir sehen aber trotzdem auch, dass wir noch ein bisschen was aufzuarbeiten haben. Dementsprechend schauen wir, was jeder Gegner für sich hergibt. Man sollte nicht über den 2. vor dem 1. Schritt reden. Jedes Spiel ist brutal schwer. Das wird ein Brett. Wir müssen nicht nur konzentriert sein, sondern auch alle Mann bei Laune halten."

Kevin Volland über seinen ersten Treffer für die Münchner seit 2012: "Das bedeutet mir sehr viel. Für mich steht immer an oberster Stelle, dass wir die Spiele gewinnen. Wer dann am Ende die Tore macht, steht für mich an 2. Stelle. Aber klar: Wenn ich mit dem 1:0 helfen kann, dass wir gut ins Spiel finden, ist es umso schöner. Man sieht auch, was dann im Stadion los ist. Es ist 15 Jahre her, dass ich mein letztes Spiel im Grünwalder Stadion gemacht habe. Da kribbelt es schon."

... über die Euphorie bei Sechzig: "Wir haben individuelle Qualität. Was aber noch viel wichtiger ist: Wir sind ein geiler Haufen. Es ist eine super Atmosphäre. Auch bei denen, die aktuell noch nicht so zum Zug kommen. Es zieht jeder mit, jeder ist fokussiert. Wenn wir das halten können und Konstanz reinbekommen, dann werden wir eine gute Rolle spielen."

Alexander Schmidt, in der Saison 2012/13 Trainer in München, über die Entdeckung von Kevin Volland: "Ich habe Kevin bei einem Spiel in Oberhaching gesehen. Da fiel er auf. Dann habe ich jemanden aus dem Allgäu zum Spiel nach Thannhausen geschickt, wo Kevin gespielt hat. Der kam aber zurück und hat gesagt: Nee, den kannst du nicht gebrauchen, das macht keinen Sinn. Da habe ich gesagt: Pass mal auf, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich so verschaut habe. Fahr nochmal hin und schau ihn dir an. Das hat er gemacht und hat dann gesagt: Jetzt war er echt gut, du kannst ihn mal zum Training einladen. Da war er dann auf Anhieb so auffällig, dass ich den damaligen Jugendleiter überzeugt habe, dass wir ihn holen. Er hat alles bestätigt."

Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Wir haben zu viele Standardsituationen zugelassen. Ich war aber gar nicht mal unzufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft, wir haben es nur nicht so konsequent zu Ende gebracht wie Sechzig. Es ist ärgerlich, aber ich habe viele Dinge gesehen, die richtig gut waren."

... über die gegnerischen Stürmer Volland und Niederlechner: "Ganz ehrlich: Es wäre auch schlimm, wenn die Jungs mit der Erfahrung, Qualität und der Historie nicht ein bisschen mehr Qualität vor dem Tor hätten als meine jungen Bengel. Da wollen unsere hinkommen, da konnten sie sich was abschauen."

1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln 2:1

Effizienz schlägt Engagement: Nach 2 Standardsituationen erzielt Doppelpacker Kai Brünker die Treffer des Tages. Nach dem spektakulären 3:3 in Cottbus fährt Saarbrücken somit die ersten 3 Punkte ein. Köln spielt eifrig mit, verliert aber dennoch trotz mehr Ballbesitz.

Kai Brünker, Doppeltorschütze 1. FC Saarbrücken: "2 Chancen, 2 Tore, so wünscht man sich das. Deutliche Steigerung zur letzten Woche von allem her, auch vom Engagement. Ein gelungener Tag auf jeden Fall."

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter in Köln, über noch mögliche Transfers in diesem Sommer: "Trotzdem sind wir zufrieden mit den Jungs, die wir haben. Die haben wir ja nicht ohne Grund geholt. Wir wissen, dass wir jung sind. Aber grundsätzlich wissen wir, dass die Jungs Qualität haben. Deswegen dürfen wir nicht alles schwarzmalen. (...) Marian (Wilhelm, der Trainer) kennt die Jungs aus der letzten Saison, auch wenn wir viele Neuzugänge haben. Marian hat die Qualität, mit jungen, aber auch mit alten Spielern eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen."

Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Extrem bitter. Wir hatten die ganze Zeit guten Zugriff aufs Spiel. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie wir von der Haltung her über die ganze Spielzeit aufgetreten sind. Das ist zu dem Zeitpunkt nicht ganz normal. Wir waren bis zur Box sehr, sehr stark, konnten es aber nicht in Torchancen ummünzen. Das ist die Aufgabe für die kommenden Wochen. Wir hatten 2 Nachlässigkeiten bei Standards, aber haben das abgeschüttelt. Das hat nichts mit Erfahrung zu tun. Da gehört viel dazu, dass eine so junge Truppe so etwas wegsteckt. Wir wünschen uns noch einen für die Offensive, aber das hat nichts mit Erfahrung zu tun, sondern mit Qualität."

SSV Ulm 1846 Fußball - Erzgebirge Aue 1:0

Erzgebirge Aue setzt die Auswärtsschwäche der vergangenen Rückrunde, in der man 8 von 10 Partien verlor, weiter fort. Nach dem schweren Auftaktprogramm gegen Rostock und Ulm steht daher nur 1 Punkt zur Buche. Für den Zweitliga-Absteiger ist es die gelungene Antwort auf die Auftaktpleite in Wiesbaden und den verletzungsbedingten Verlust von Kapitän Reichert.

Marcel Seegert, Neuzugang SSV Ulm 1846 Fußball: "Es ging alles sehr, sehr schnell. Es war, wie der Fußball so schreibt, ein 24-Stunden-Deal. Die Jungs haben mich super aufgenommen, ganz pflegeleicht. Ich habe versucht so schnell wie möglich alle kennenzulernen und meinen Job zu machen. Sonderlob an die ganze Truppe, das war ein geiler Kampf bei echt heißen Temperaturen."

Über den verletzten Kapitän Reichert: "Er ist eine lebende Legende hier beim SSV. Den wird hier keiner ersetzen. Ich versuche nur meinen Job zu machen und der Mannschaft zu helfen. Für mich ist es eine spannende Aufgabe, die ich mit positiver Energie angehe und einfach Bock drauf habe."

Jens Härtel, Trainer Erzgebirge Aue: "Wir hatten 3 Riesenchancen, 3 Hundertprozenter, da muss einer rein. Das ist ärgerlich. Wir haben auf jeden Fall einen Punkt verdient, weil wir in der 2. Halbzeit die klar dominierende Mannschaft waren. Da hat die Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt, nochmal einen ganz anderen Auftritt hingelegt hat als die 25 Minuten vor der Pause. Da gilt es anzuknüpfen."

Über die Torhüter-Thematik. Martin Männel fehlte, da er bei der Schuleinführung seines Kindes dabei sein wollte. Sein Ersatz musste verletzungsbedingt vom Platz, sodass der dritte Keeper zum Einsatz kam. "Wir wissen, dass wir gute Torhüter haben. Deswegen gab es für uns gar keinen Grund, Martin diesen Wunsch zu verweigern. Dass dann Louis Lord so gut performt, der in der Vorbereitung fast gar nicht gespielt hat, ist gut zu wissen, dass wir 3 gute Torhüter haben."

Alemannia Aachen - TSG Hoffenheim II 2:4

Viele Baustellen bei Alemannia Aachen. Heimpleite gegen den Aufsteiger aus Hoffenheim, 1 Punkt aus 2 Spielen und ein dünner Kader. Die TSG Hoffenheim II feiert ihren ersten Sieg in der 3. Liga. Mit 4 Punkten ist es ein sehr erfreulicher Start für die Kraichgauer.

Benedetto Muzzicato, Trainer Alemannia Aachen: "Wir wussten auch schon vor dem Osnabrück-Spiel, dass die ersten Spiele sehr schwer werden nach dieser Vorbereitung. Wollten das aber nicht als Ausrede nehmen. Wir haben uns viel vorgenommen und dann liegst du früh 0:1 zurück und dann wirst du ausgekontert. Da waren wir nicht gallig genug im Pressing. Am Ende hat die bessere und abgeklärtere Mannschaft gewonnen. Es reicht einfach nicht in der 3. Liga , gerade wie du die Gegentore frisst. Das passt gar nicht zur Alemannia."

Über die Rote Karte: "Ganz klar keine Gelb-Rote Karte. Er spielt den Ball und vielleicht verändert sich dann der Spielverlauf, wenn wir in Gleichzahl bleiben." Über die schweren Bedingungen und das harte Auftaktprogramm: "Damit rechnest du ja nach so einer Vorbereitung. Wenn du 12, 13 Jungs 4 Wochen im Training hast, dann ist es schwer die Jungs glauben zu lassen, das ist egal. Was die Entwicklung und den Konkurrenzkampf angeht, das ist schwierig. Die Jungs wissen früh nach einem guten Spiel, dass es keinen Grund für Veränderungen gibt. Rachid Azzouzi ist Vollprofi, hat gute Ideen. Es geht darum, das jetzt auch umzusetzen, damit wir ein besseres Training anbieten können. Wir wussten, dass das jetzt ein schwieriges Programm ist und in der Konstellation noch schwieriger."

Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport Alemannia Aachen in der Halbzeitpause über den dünnen Kader: "Ganz klar, wir müssen noch etwas machen. Man darf nur nicht vergessen, es sind schon 10 Spieler verpflichtet worden. Es ist nicht so, dass nichts getan worden ist. Wir in der Nahrungskette nicht ganz oben. Du musst schauen, was machen die Bundesligisten, die Zweitligisten und dann kommen erst wir. Wir haben schon ganz viele Gespräche geführt, wir sortieren, wir schauen was dieser Mannschaft noch guttut. Es geht nicht darum, die schnellste Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung, die nachhaltig bis zum Mai und vielleicht auch darüber hinaus Sinn ergibt. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten 2, 3 Wochen gute Entscheidungen treffen. Natürlich muss die Qualität stimmen, aber es geht auch darum, welchen Weg wir hier einschlagen wollen. Geht es nur um heute, um die nächsten 3 Spiele oder willst du über die Saison hinaus etwas aufbauen? Das bestimmt gerade das Handeln. Wir werden auf jeden Fall noch Spieler dazuholen, aber ich kann nicht sagen 2, 3, 4 oder 5. Das wird man sehen, was der Markt hergibt, was wir uns leisten können und was der Mannschaft guttut."

Gianluca Gaudino, Alemannia Aachen: "Es war ein unfassbar lehrreiches Spiel für uns. Wir haben gegen den Ball keinen Zugriff bekommen, haben sehr, sehr viele Meter machen müssen bei der Hitze und in den Phasen mit dem Ball waren wir sehr unsauber und unkonzentriert. Uns haben die Temperaturen und die schweren Beine Probleme bereitet. Es ist schwer da nochmal zurückzukommen. Die Rote Karte hat uns dann das Genick gebrochen." Zur Roten Karte: "Für mich spielt er den Ball und man muss da gar kein Foul geben. Wir haben das Spiel nicht durch diese Szene verloren, sondern durch die 1. Halbzeit und unsere Unkonzentriertheiten."

Kelven Frees, erzielte das 1. Tor der TSG Hoffenheim II in der 3.Liga: " Das war eine absolute Team-Performance. Wir sind eine junge Truppe, aber glauben immer an uns. Das haben wir bewiesen und gezeigt. Wir sind Familie, ein Team. Diese Worte machen uns stark. Das war ein geiles Gefühl hier in Aachen, volles Stadion und alle gegen uns. Hier mit 4:2 zu gewinnen, unglaublich."

Stefan Kleineheismann, Trainer TSG Hoffenheim II: "In so einem Hexenkessel musst du als U23 erstmal so spielen. Manchmal haben wir es sogar unnötig spannend gemacht. On den Spielanteilen wäre sogar ein klarerer Sieg möglich gewesen. Es lief perfekt für uns, schöne Tore, toll herausgespielt. Die Rote Karte hat uns schon in die Karten gespielt."

TSV Havelse - Rot-Weiss Essen 1:1

Last-Minute-Wahnsinn in Hannover! Lange beißen sich die Essener an Havelse die Zähne aus, bis Angreifer Tobias Kraulich in der 89. Minute vermeintlich die Erlösung bringt. Der Aufsteiger kommt aber nochmal zurück - und wie: Mit einem Fallrückzieher der Marke "Mega-Traumtor" erzielt Lorenzo Paldino in der 5. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Essen muss sich nach dem 1:1 zum Ligaauftakt gegen Sechzig mit der nächsten Punkteteilung begnügen. Das gleiche Bild, aber eine andere Gefühlslage herrscht dagegen beim TSV Havelse, der nun 2 Zähler auf dem Konto hat.

Samir Ferchichi, Trainer Havelse, über das Last-Minute-Unentschieden: "Wir haben sie eiskalt erwischt, haben sie gut wegverteidigt und taktisch unfassbar gut umgesetzt. Wenn man in der Nachspielzeit noch einmal so eine Kraft entwickelt und wir den Lucky Punch erzielen können, dann kann man sagen: Mehr geht nicht."

... über Joker und Fallrückzieher-Torschütze Lorenzo Paldino: "Er kommt rein und muss seine Aufgabe als Stürmer erfüllen. Das hat er mit dem wunderschönen 1:1 gemacht. Das war der 3. Fallrückzieher, den Lorenzo in dem Format erzielt hat. Dann geht dieser so sensationell rein. Schöner kann man ein Spiel mit einem Punkt nicht beenden."

Lorenzo Paldino, Havelser Torschütze in der 95. Minute: "Wir glauben alle bis zur letzten Minute daran. Das ist genau unser Spiel: nie aufgeben und bis zur letzten Sekunde alles rausholen. Als ich gesehen habe, dass der Ball auf die Brust geht, wusste ich schon: Wenn ich den gut treffe, ist er drin. Das war ein Elfmeter, den muss ich nur Richtung Tor bringen. Dass der Ball so einschlägt, hätte ich auch nicht gedacht."



Essens Trainer Uwe Koschinat: "Wir können nicht zufrieden sein, weil wir uns aus einer drückenden Überlegenheit keine zwingenden Torchancen herausgespielt haben, sodass wir einen frühzeitigen Türöffner finden. Wir waren in der letzten Entscheidung nicht gut, was mir massiv missfällt. (...) Ich erwarte mehr. Havelse hat sich dann auch ein bisschen frecher gezeigt."

... über das Fallrückzieher-Tor in der Nachspielzeit: "Eigentlich war das keine wirkliche Tormöglichkeit, aber das war sensationell gemacht. Ein Tor des Monats. Dann haben wir völlig die Nerven verloren und standen neben uns. Havelse hat dadurch die Möglichkeit entdeckt, das Spiel mit viel Energie noch zu drehen. Wenn das Spiel noch 1, 2 Minuten länger geht, können wir das Spiel auch noch verlieren."

Tobias Kraulich, Essener Torschütze zum 0:1 in der 89. Minute: "Es ist wenig in mir drin, außer pure Aggression und Enttäuschung. Wir spielen kein gutes Auswärtsspiel. Dann denkst du, du hast den Lucky Punch, dann laufen wir sogar noch 3 gegen 1 auf einen Konter... Leck mich am Arsch. Dann spielen wir es wieder nicht aus. Wir wollen das 2:0 erzwingen, anstatt auf Ruhe zu spielen. Da könnte ich kotzen. Aber da muss ich aufpassen, was ich sage. Die Emotionen sind ein bisschen oben. Nichtsdestotrotz muss man vor so einem Traumtor den Hut ziehen."

