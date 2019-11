2. Bundesliga: Nürnberg entässt Cheftrainer Canadi

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat seinen bisherigen Cheftrainer Damir Canadi mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die sportliche Verantwortung übernehme vorerst Nürnbergs U21-Coach Marek Mintál, teilte der Verein am Dienstagnachmittag mit.

Mintál werde das Team ab Mittwoch auf das anstehende Heimspiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld vorbereiten. Unterstützt werde er dabei von Co-Trainer Ahmet Koc. Man habe die Situation "selbstkritisch und ehrlich analysiert" und sei "gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist, die Zusammenarbeit zu beenden", so der Fußball-Zweitligist weiter.



Am Montagabend hatte der 1. FC Nürnberg im Auswärtsspiel beim VfL Bochum mit 1:3 verloren und steht aktuell auf dem elften Tabellenplatz.



Es sei "ein offenes Gespräch" gewesen, in dem man die Entwicklungen "kritisch bewertet" habe und am Ende der Meinung gewesen sei, "dass es im Interesse des Vereins ist, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Ich danke dem Verein und seinen Fans für die Zeit hier in Nürnberg und wünsche dem Club, dass er die gesteckten Ziele erreicht", sagte Canadi zu seiner Entlassung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur