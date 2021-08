Wissenschaftler berechnen: RB Leipzig wird (fast) Meister, für Köln wird es schwer

Pünktlich zum Start der Bundesliga haben die Wissenschaftler rund um das Startup www.kickform.de ihre lange erwarteten Prognosen veröffentlicht. Schon jetzt, in der Woche vor dem Start der Bundesliga ist das Interesse wieder groß, denn KickForm.de bietet jetzt neben Prognosen für die erste, zweite und dritte Liga auch Vorhersagen für die anderen großen europäischen Ligen an.

Das zugrunde liegende Prognosemodell wurde von Prof. Dr. Andreas Heuer von der Universität Münster entwickelt. Schon in der Vergangenheit erwies sich das Modell als besonders stabil und zuverlässig bei der Vorhersage von Spielen, Toren und sogar dem Saisonausgang. Für viele Experten keine Überraschung ist, dass auch in diesem Jahr die Bayern dank ihres starken Kaders die höchsten Chancen (8,91%) auf den Meistertitel am Ende der Saison haben, dicht gefolgt von RB Leipzig (7,07%).



Köln, Bochum und Greuther Fürth spielen um den Abstieg.



Bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten auf https://www.kickform.de/bundesliga-saisonprognosen/ geht das Münsteraner Team streng wissenschaftlich vor. "Wir berechnen unsere Vorhersagen nur auf der Basis von harten Daten. Für das eigene Bauchgefühl und die Meinungen von Experten ist da kein Platz" führt Jan Drücker von KickForm aus.

