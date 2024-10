1. Bundesliga: Leipzig gewinnt knapp in Heidenheim

Am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig beim 1. FC Heidenheim 1:0 gewonnen.

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer in der Ostalb ein ereignisarmes Spiel, in dem sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisierten. Kurz nach dem Seitenwechsel schien dann folgerichtig ein Standard für den ersten Treffer zu sorgen, doch das Tor von Benjamin Sesko wurde per Videobeweis wieder zurückgenommen. In der 59. Minute war es dann aber doch so weit. Lois Openda brachte die Gäste in Führung. Die Heidenheimer zeigten sich durch den Rückstand jedoch nicht geschockt und drängten auf den Ausgleich, blieben aber schließlich glücklos.



Am nächsten Spieltag geht es für Heidenheim in Gladbach weiter, die Leipziger gastieren dann zeitgleich in Mainz.

1. Bundesliga: Spektakel-Remis zwischen Frankfurt und FC Bayern

Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim gegen den FC Bayern München mit 3:3 unentschieden gespielt.

Die Kompany-Elf riss die Spielkontrolle von Beginn an an sich und drückte die Hessen hinten rein. Bereits in der zweiten Minute hatte Olise die Riesenchance zur Führung, schoss nach Querpass von Guerreiro aber knapp links vorbei.

Ein Standard brachte in der 15. Minute dann doch den Treffer für den FCB: Nach kurz ausgeführter Ecke bekam Müller die Kugel, legte in den Rückraum zu Kim und der Südkoreaner traf wuchtig unter die Latte.

In der 22. Minute dann aber der überraschende Ausgleich der Hausherren: Knauff setzte mit einem Steilpass Marmoush in Szene und der bestens aufgelegte Stürmer ließ Neuer im Duell keine Chance.

Die erneute Bayern-Führung hatte in der 30. Minute Müller auf dem Fuß, scheiterte aber an einer Glanzparade von Kaua Santos. Stattdessen drehte die SGE das Spiel in der 35. Minute, als Marmoush im Laufduell Upamecano vernaschte und Ekitiké seinen Querpass souverän verwertete.

Nach 38. Minuten stand es dann aber schon wieder 2:2, weil Kaua Santos und Tuta den Versuch von Olise nach einer Ecke nur unzureichend klären konnten und Upamecano abstauben durfte. Zur Pause war damit wieder alles offen.

Der deutsche Rekordmeister drehte kurz nach Seitenwechsel dann seinerseits die Partie: In der 53. Minute bediente Kane überlegt Olise im Rückraum und der Neuzugang traf herrlich per Schlenzer in die linke Ecke.

Die Gäste blieben trotz Führung am Drücker und ließen die Toppmöller-Elf kaum zur Entfaltung kommen, verpassten aber auch einige Hochkaräter zur Entscheidung. Das rächte sich beinahe in der 84. Minute, als Dina Ebimbe eine Kristensen-Hereingabe nur haarscharf verpasste.

In der vierten Minute der Nachspielzeit war es dann aber doch passiert: Ebimbe legte für den unwiderstehlichen Marmoush auf und der Angreifer ließ Neuer nach Solo wieder keine Chance.

Damit aber nicht genug: In der siebten Minute der Nachspielzeit kam Müller nach Ecke zum Schuss, ließ jedoch nur den Pfosten erzittern. Kurz darauf war Schluss.

Mit dem Punkt verteidigt Bayern München die Tabellenführung, Frankfurt rutscht auf Rang drei ab.

1. Bundesliga: Stuttgart rettet Punkt gegen Hoffenheim

Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart zuhause gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:1 unentschieden gespielt.



Die Matarazzo-Elf zeigten gegen formstarke Stuttgarter vom Anpfiff weg eine couragierte Leistung und verpassten die frühe Führung: Nach Pass von Bülter umkurvte Hlozek in der vierten Minute Keeper Nübel, scheiterte beim Abschluss aber an Mittelstädt auf der Linie.



In der achten Minute hatte wiederum die TSG Glück, weil Karazors Kopfball nach Ecke gerade noch von Gendrey auf der Linie geklärt werden konnte. Der VfB agierte nun zwingender und kam zu mehreren guten Möglichkeiten: Schüsse von Mittelstädt in der 33. und 35. sowie ein Versuch von Undav in der 40. Minute blieben aber ungekrönt.



Stattdessen führte auf einmal der Gast: In der 45. Minute ließ Mittelstädt einen Kramaric-Pass unglücklich passieren und Gendrey bedankte sich anschließend mit einem trockenen Abschluss in die Maschen. Damit lag das optisch überlegene Team zur Halbzeit hinten.



Die Hoeneß-Truppe setzte ihre Bemühungen auch nach dem Seitenwechsel fort, tat sich im letzten Drittel aber unglaublich schwer. Die Kraichgauer konnten die Schwaben gut vom eigenen Kasten fernhalten.



Erst in der 84. Minute kam Undav wieder zu einer aussichtsreichen Möglichkeit, Baumann entschärfte den Volleyschuss seines Nationalmannschaftskollegen aber im Nachfassen.



In der achten Minute der Nachspielzeit fiel dann doch noch der Ausgleich: Nach Handspiel von Akpoguma im Strafraum versenkte Demirovic den fälligen Elfmeter im Nachschuss und ließ das Stadion erbeben. Kurz darauf war Schluss.



Damit hält Stuttgart in der Tabelle Rang acht, Hoffenheim bleibt auf Platz 15 stehen.



Quelle: dts Nachrichtenagentur