French Open: Alexander Zverev erreicht erstmals Halbfinale

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere das Halbfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins bezwang am Dienstagabend den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:4, 6:1, 6:1 und steht damit zum dritten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in der Vorschlussrunde, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Zuvor hatte er es im vergangenen Jahr bei den Australian Open und bei den US Open geschafft, wo er im September in einem dramatischen Finale vom Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen überwältigt wurde. Der dpa zufolge trifft der Weltranglisten-Sechste Zverev im Kampf um den Einzug ins Finale in Paris am Freitag auf den Gewinner des Top-Duells zwischen dem Griechen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medwedew aus Russland. " Quelle: SNA News (Deutschland)