Ribéry: Hoeneß verglich mich mit Messi und Ronaldo

Franck Ribéry spricht im SPORT BILD-Interview ausführlich über seine Zeit bei Bayern – und die Zeit, als ein Abschied kurz bevorstand. „An das Wechsel-Thema erinnere ich mich aber noch gut. Das war 2009 bis 2010, Bayern wollte mich auf keinen Fall gehen lassen. Wissen Sie, was Uli Hoeneß zu mir gesagt hat? „Barcelona hat Messi. Real Madrid hat Ronaldo. Und wir haben dich“, erklärt der Franzose: „Das war verrückt damals! Sieben Topklubs wollten mich verpflichten. Juventus, Inter Mailand, AC Milan, Chelsea, Real Madrid, Barcelona und Manchester United – alle fragten an. Da waren viele Gedanken in meinem Kopf, es war keine leichte Zeit.“

Der FC Chelsea soll 2009 80 Millionen geboten haben – plus José Bosingwa, damals ein portugiesischer Nationalspieler. „Das war heiß, genauso wie mit Real Madrid im selben Jahr. Real wollte 65, 70 Millionen Ablöse zahlen. Ich wusste wirklich nicht: Soll ich bleiben oder gehen? Im Nachhinein muss ich aber ganz klar sagen: Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, bei Bayern zu bleiben“, sagt Ribéry: „Was in der Folge passierte, hätte ich mir nicht besser ausmalen können. Ich muss Uli Hoeneß und meinem Manager Alain Migliaccio noch einmal Danke sagen, es ist alles perfekt verlaufen.“ Quelle: SPORT BILD



