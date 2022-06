Russische Skiläuferin Stepanova beschuldigt internationalen Ski-Verband (FIS) der Doppelstandards: Hat sie keine Angst?

Archivmeldung vom 10.03.2022

Die Olympiasiegerin in Peking nutzt ihre Popularität, um für Gleichberechtigung im Sport zu kämpfen. Die kühne Gold-Läuferin sagt, was andere nicht wagen, obwohl sie immer noch beabsichtigt, in Wettbewerben dieses Verbandes zu starten. Nach dem Ausschluss russischer Athleten von internationalen Wettkämpfen schwieg sie nicht und focht die diskriminierende FIS-Entscheidung an: „Mir wurde das Recht verweigert, an den letzten Weltcupetappen in Norwegen und Schweden teilzunehmen. Dies schreibt Jolkin Nikolaj von SNA-News.

Weiter schreiben sie dazu folgendes in ihrem Telegram-Kanal: "Das letzte Mal wurden Athleten aus einem Land von internationalen Wettkämpfen in den frühen 1960er Jahren ausgeschlossen, als Südafrika während der Apartheid-Ära nach vielen Verhandlungen, Überzeugungsarbeit und vielen Ausnahmen aus dem Sport geworfen wurde. Das Verbot von 1992 für jugoslawische Athleten war nicht so streng. Man gestattete ihnen unter neutraler Fahne anzutreten. Uns wurde eine solche Möglichkeit nicht einmal theoretisch angeboten – ich diskutiere hier nicht, ob ich ein solches Angebot annehmen würde. Finden Sie persönlich es fair und ehrlich?“, fragte Stepanova die Sportfunktionäre. Quelle: Jolkin Nikolaj/ SNA News