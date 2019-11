Europa League: Frankfurt gewinnt gegen Arsenal

Am 5. Spieltag der Europa League hat Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal in London mit 2:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Pierre-Emerick Aubameyang brachte Arsenal nach einer Vorlage von Gabriel Martinelli in Führung. Daichi Kamada erziete mit einem Schuss aus 16 Metern den Ausgleichstreffer in der 55. Minute. Er legte nach einer Ecke in der 64. Minute nochmal nach, erneut aus 16 Metern und brachte Frankfurt damit in Führung.



Nach dem Spiel ist Frankfurt mit neun Punkten auf Platz zwei der Gruppe F, hinter Arsenal mit 10 Punkten.





Wolfsburg gewinnt gegen Oleksandriya



Am 5. Spieltag der Europa League hat der VfL Wolfsburg gegen den FC Oleksandriya in der ukrainischen Stadt Lwiw mit 1:0 gewonnen. Das einzige Tor der Partie fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Wout Weghorst platzierte einen Elfmeterschuss in die linke untere Ecke, der Torhüter Yuriy Pankiv konnte den Ball nicht halten, obwohl er in die richtige Ecke sprang. Der Elfmeter war eine glückliche Ermessensentscheidung des Schiedsrichters Manuel Schuettengrueber aus Österreich für die Wolfsburger: Kaspars Dubra hatte bei einem Freistoß etwas die Hände gegen Weghorst zur Hilfe genommen. Nach dem Spiel ist Wolfsburg mit acht Punkten auf Rang zwei der Gruppe I.







In der Parallelbegegnung am Donnerstagabend hat Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC in der österreichischen Stadt Graz mit 1:0 gewonnen. Borussia Mönchengladbach steht damit auf Rang eins der Gruppe J.





Quelle: dts Nachrichtenagentur