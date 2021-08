Rodrigo Zalazar wechselt zum FC Schalke 04

Eintracht Frankfurt verleiht Rodrigo Zalazar für eine Saison nach Gelsenkirchen und verständigt sich auf eine obligatorische Kaufoption.

Rodrigo Zalazar schließt sich für die laufende Saison 2021/22 dem FC Schalke 04 an. Eintracht Frankfurt verleiht den Mittelfeldspieler zunächst für ein Jahr an den Zweitligisten und hat mit Königsblau darüber hinaus die Möglichkeit einer obligatorischen Kaufoption vereinbart.

Zalazar war im Juli 2019 vom Málaga CF an den Main gewechselt und hatte die Spielzeit 2019/20 leihweise beim polnischen Erstligisten Korona Kielce verbracht. 2020/21 war der Uruguayer ebenfalls auf Leihbasis für den FC St. Pauli am Ball. Zalazars Vertrag in Frankfurt läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG