FC Bayern München ist DFB-Pokalsieger

Im DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion hat der FC Bayern München gegen RB Leipzig mit 3:0 gewonnen. Durch den Sieg holten sich die Bayern den DFB-Pokal zum 19. Mal. Das erste Tor der Partie erzielte der Bayern-Stürmer Robert Lewandowski in der 29. Minute.

Kingsley Coman hatte auf der linken Außenbahn seinen Teamkollegen David Alaba an die Grundlinie geschickt, der aus vollem Lauf in Richtung Elfmeterpunkt flankte, wo Lewandowski sich seitlich hochschraubte und den Ball entgegen die Laufrichtung des Leipziger Torhüters Peter Gulacsi ins linke Eck köpfte. In der 78. Minute baute Kingsley Coman die Münchner Führung weiter aus. Eine Flanke von Joshua Kimmichs aus dem rechten Halbfeld machte der kurz zuvor eingewechselte Leipziger Verteidiger Dayot Upamecano unglücklich scharf.



Coman pflückte das Leder daraufhin 15 Meter zentral vor dem Tor technisch ganz stark herunter. Mit einer kurzen Drehung ließ er den Leipziger Konrad Laimer stehen, zog nach links und vollstreckte aus neun Metern ins lange Eck. In der 85. Minute erzielte Lewandowski das dritte Tor für die Bayern. Bayern hatte die Kugel aus der rechten Abwehrhälfte nahe der Seitenauslinie in Person von Kimmich einfach mal nach vorne geschlagen. Dort verschätzte sich RB-Verteidger Upamecano, sodass Lewandowski im rechten Halbfeld am Verteidiger vorbei zog und den Leipziger Keeper Gulacsi aus mittigen elf Metern mit einem lässigem Heber überwinden konnte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur