3.Liga: MSV siegt dank "angepisstem" Sussek

Die neue Saison hat mit einem 3:3 nach zweimaliger Führung gegen Saarbrücken erst angefangen, Energie-Coach Pele Wollitz ist schon wieder im oberen Pulsbereich: "Der Gegner schießt mit keinem Torschuss 3 Tore", poltert Wollitz gegen sein Team ("Sind selbst Schuld") und ärgert sich auch schon wieder über eine Schiedsrichter-Entscheidung: "In so einer Situation nach dem 3:1 Elfmeter zu geben, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ich weiß nicht, wie man aus dem Nichts einen Elfmeter gibt." Der umworbene Cottbus Torschütze Tolcay Cigerci ist selbstkritisch: "Wir haben definitiv 3:3 verloren. Wenn du in der letzten Minute so ein, sag ich mal, Kacktor kriegst."

Saisonziel in Cottbus ist übrigens: Klassenerhalt! Saarbrückens Bester, Florian Pick, monierte den "Angsthasenfußball" seines Teams.

Keine Tore beim Duell Osnabrück gegen Aachen, beide Klubs suchen deshalb wohl dringend Verstärkungen im Sturm. Der neue VfL Sportdirektor Joe Enochs verriet sogar schon einen Kandidaten: "Aktuell suchen wir noch einen Stürmer. Wir sind sicher, dass wir jemanden finden. Sargis Adamyan (NOCH beim 1. FC Köln) wäre sehr gut für uns. Letztendlich ist es seine Entscheidung."

Auch Aachens Trainer Benedetto Muzzicato braucht Neue: "Im letzten Drittel ist viel Luft nach oben. Wir sind bei Neuzugängen am machen und drücken auf die Tube. Ich wünsche mir den einen oder anderen Spieler hinzu."

Der erfolgreichste Stürmer der letzten Saison, Berkan Taz, stellt sich mit 2 Toren beim 2:2 in Mannheim wieder ins Schaufenster. Zlatko Janjic, neuer Sportdirektor beim SC Verl, bremst die Taz-Interessenten aus: "So lange ich das mache, wird Berkan Taz in dieser Transferperiode nicht wechseln. Ich habe zum ihm gesagt: Bestätige die Saison und es werden deutlich mehr Angebote als jetzt auf dem Tisch liegen."

In Mannheim brodelt es, weil Klub-Ikone Marcel Seegert und Fan-Liebling Terrence Boyd nicht mal im Kader stehen. Der Geschäftsführer Sport Gerhard Zuber mahnt: "Es ist klar: Wir müssen die Spiele nun gewinnen, sonst wird es unruhig."

Der MSV Duisburg ist wieder da: 2:1 gegen den VfB Stuttgart II. Besondere Geschichte: Aufstiegstorjäger Patrick Sussek musste als Joker ran, war "angepisst", um dann mit Tor und Vorlage das Spiel zu gewinnen: "Ich habe mir gedacht: Wenn ich reinkomme, muss ich zeigen, dass es vom Trainer ein Fehler war. Wir kämpfen wie die Großen. Wir sind keine Schönspieler. Das beschert uns den Sieg!"

MSV Duisburg - VfB Stuttgart II 2:1

Die "Zebras" sind nach 441 Tagen zurück in der 3. Liga! Zum Auftakt gelingt dem MSV Duisburg vor 19.652 Zuschauern gleich der 1. Sieg. Held des Tages ist Patrick Sussek: der Top-Torjäger des MSV in der Vorsaison (14 Treffer) entscheidet als Joker mit seinem 1. Drittligator und der Beteiligung am 2:1 die Partie gegen den VfB Stuttgart II. Zudem überragt Maximilian Braune im Tor der Duisburger.

Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg, reizt den Toptorjäger des Vorjahres mit der Bankrolle, feiert den Ruhrpott-Fußball und freut sich auf die Übernachtung in Regensburg: "Wir haben Patrick Sussek gestern Abend gesagt, dass er nicht von Anfang an spielt. Dann hat er gesagt: wenn ich morgen reinkomme, werdet ihr sehen, dass das die falsche Entscheidung war. Ich finde, das ist eine geile Reaktion. Er war auf gut deutsch gesagt angepisst und dann willig. Für uns als Aufsteiger ist der Sieg super! Ihr werdet mich noch häufiger beim Sprinten sehen, wenn wir ein Tor machen. Wir leben das hier aus. Das ist Ruhrpott-Fußball; das ist Fußball! Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir freuen uns nun auf eine Auswärtsfahrt mit Übernachtung. Das ist nicht selbstverständlich für uns." Der Link zum Interview:

Patrick Sussek, Torschütze des MSV Duisburg, ärgert seine Bankrolle zum Auftakt und freut sich auf die Heimat Bayern. Der MSV reist zu Jahn Regensburg: "Für mich war die Situation noch nie so schwer wie vor diesem Spiel. Ich habe mich Jahre darauf gefreut mal wieder in der 3. Liga zu spielen und hart gearbeitet. Nun war ich nicht in der Startelf und musste schlucken. Das war schwer zu verarbeiten. Nun habe ich eine gute Reaktion gezeigt - umso schöner fühlt sich der Sieg dann an. Ich habe mir gedacht: Wenn ich reinkomme, muss ich zeigen, dass es vom Trainer ein Fehler war. Wir kämpfen wie die Großen. Wir sind keine Schönspieler. Das beschert uns den Sieg! Nun komme ich wieder in meine Heimat Bayern und freue mich darauf."

Michael Preetz, Geschäftsführer Sport MSV Duisburg, hofft auf den Ausnahmezustand, der durch die Saison trägt: "Der Ausnahmezustand ist bei uns mittlerweile der Normalzustand. Man kann die Menschen hier unglaublich schnell für den MSV begeistern. Unsere Aufgabe war es, eine Aufbruchstimmung zu verbreiten. Das ist uns gelungen. Ein Abstieg ist immer eine riesige Zäsur. Emotional war es die Möglichkeit für den Neuanfang. Trainer Dietmar Hirsch hat seine Emotionalität auf die Fans übertragen. Unsere Mannschaft ist mit einem Erfolgserlebnis aus der Vorsaison gewachsen. Das kann uns durch die Saison tragen." Der Link zum Interview:

Starke Bilder: Der MSV-Bus kommt vor der Partie am Stadion an:

Nico Willig, neuer Trainer VfB Stuttgart II, zieht trotz der Niederlage in Duisburg ein positives Fazit: "Die Leistung macht mich stolz. Wir sind auch in der 2. Halbzeit super dringeblieben und hatten unsere Chancen auf den Ausgleich. Das war eine starke Leistung von uns."

Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken 3:3

Wilder Ritt zwischen den beiden Aufstiegsenttäuschten der Vorsaison. Ein Eigentor von Tim Campulka in der 96. Minute rettet den Saarländern das Remis, nachdem Cottbus zwischenzeitlich 2:0 und 3:1 führte. Die Protagonisten heißen Tolcay Cigerci per Doppelpack aufseiten der Cottbusser und Florian Pick bei den Saarbrückern, der zum 2:3 traf und das Eigentor erzwang.

Claus-Dieter "Pele" Wollitz, Trainer Cottbus: "Das Problem ist, wenn man vor der Kamera steht und ehrlich ist, passiert dir das ein oder andere. Deshalb nehme ich dieses Ergebnis jetzt so zur Kenntnis, was auch alternativlos ist. Ich glaube, dass dieses Spiel nur eine Mannschaft gewinnen darf, wenn es um Werte oder Benotungen eines Fußballspiels geht, dann noch mehr denn je. Der Gegner schießt mit keinem Torschuss 3 Tore. Ich finde auch, in so einer Situation nach dem 3:1 Elfmeter zu geben, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Das habe ich ihm (dem Schiedsrichter, d. Red.) auch gesagt. Ich weiß nicht, wie man aus dem Nichts einen Elfmeter gibt. Dennoch, wie wir das 3:3 verteidigen, mit einer Hacke, ein junger Spieler kommt rein, 95./96. Minute, dann spiel den Ball doch einfach weg und freu´ dich darüber, dass du eingewechselt worden bist, um dieses Ergebnis über die Runden zu bekommen. Auf der anderen Seite hätte das Spiel in der 1. Halbzeit zu sein sollen und ich sage auch, so wie dieses Spiel gelaufen ist: müssen. Wir kriegen schon seit Monaten aus dem Nichts Gegentore. Das zermürbt eine Mannschaft, die so intensiv und leidenschaftlich, komplexen, modernen Fußball spielt."

Timmy Thiele, Spieler Cottbus, vor dem Spiel zum Ziel Klassenerhalt: "Es ist nicht ganz Understatement. Aber man muss es einordnen. Er (Pele Wollitz, d. Red.) sagt das aus dem folgenden Grund: Wir waren letztes Jahr Aufsteiger und haben natürlich eine furiose Saison gespielt. Es geht für uns in erster Linie um den Klassenerhalt. Das ist nicht das Endziel. Ich will immer das Maximale. So war ich schon immer, so werde ich auch immer bleiben. Das Maximale ist immer, oben zu stehen. Das werde ich auch dieses Jahr wieder versuchen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Wir werden alles dafür tun, ich persönlich werde alles dafür tun."

Tolcay Cigerci, Spieler Cottbus: "Wir haben definitiv 3:3 verloren. Wenn du in der letzten Minute so ein, sag ich mal, Kacktor kriegst. Ich denke, wir waren über eine längere Distanz die bessere Mannschaft. Wir hätten 5-6 Tore machen können, machen sie nicht, machen trotzdem 3 Tore. Aber wir haben leider sehr billige Gegentore bekommen."

Jürgen Luginger, Sportchef Saarbrücken, zum verpassten Aufstieg in der Relegation gegen Braunschweig (0:2, 2:2 n.V.): "Natürlich habe ich schon ein paar Tage gebraucht, das zu verarbeiten. Weil, so eng wie es da war und wie es gelaufen ist, mit der Gelb-Roten-Karte und dann in der Verlängerung und der Nachspielzeit. Das war schon hart zu nehmen. Aber es sind schon ein paar Wochen vergangen und wir schauen positiv nach vorne und wollen eine gute Performance in der neuen Saison hinlegen."

...zur Kaderplanung für die neue Saison: "Leicht war es nicht. Aber einige hatten natürlich laufende Verträge. Ich glaube, die Spieler wissen schon, was sie am 1. FC Saarbrücken haben. Mit der eingespielten Mannschaft haben wir vielleicht den ein oder anderen Vorteil. Aber da dürfen wir nicht so passiv spielen wie heute."

...über Neuzugang Amine Groun aus der 4. französischen Liga: "Frankreich ist nicht so weit weg von uns. Man hat natürlich seine Kontakte und schaut auch in der Liga mal. Wir haben gute Erfahrungen mit Amine Naifi gemacht. Er hat sehr gut in der 4. Liga performt. Wenn er das auf die 3. Liga übertragen kann - er hat einen sehr guten linken Fuß, ist technisch stark - dann werden wir noch Freude an ihm haben."

Alois Schwartz, Trainer Saarbrücken: "Wir hatten eine sehr holprige Vorbereitung, mit einem kleinen Kader und vielen Verletzten. Gegen Ende der Vorbereitung wurde es dann besser. Das ist hier nicht einfach. Die erste halbe Stunde waren wir nicht auf dem Platz, wir haben keine Zweikämpfe angenommen, wir haben viele Passfehler gehabt. Wir haben den Gegner eingeladen und liegen dann auch verdient zurück. Wir gehen dann in die Pause, wollten ein bisschen was ändern. Aber wir sind eigentlich so weitergedümpelt und kriegen das 3. Tor. Erst dann haben wir durch die Wechsel ein bisschen Schwung reingekriegt. Zum Schluss ist es schon auch glücklich. Letztendlich zeigt das auch die Moral der Mannschaft: 1. Spieltag, aus 0:2 und 1:3 zurückzukommen. Das zählt jetzt erstmal."

Florian Pick, Spieler Saarbrücken: "Wir wollten tatsächlich anders reinkommen, viel aktiver. Wir wussten, wie Cottbus hier spielt. Breti (Bretschneider) hat uns einiges erzählt, was hier los ist. In der 1. Halbzeit haben wir zu viel Angsthasenfußball gespielt. In der 2. Halbzeit teilweise auch schon. Wir müssen die Tugenden, die wir in der 3. Liga brauchen, Zweikämpfe, Laufen, Galligkeit, Giftigkeit, auch dem Gegner zu zeigen, dass wir da sind. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen und die Woche dran arbeiten. Auch wenn das heute nicht unser bestes Spiel war, wo wir Luft nach oben haben, auch nach vorne Torchancen zu kreieren. Man kann sagen, wir haben aus wenig 3 Tore gemacht, jetzt ein schwieriges Auswärtsspiel bestritten und einen Punkt mitgenommen, mit dem wir nachhause fahren."

SV Waldhof Mannheim - SC Verl 2:2

4200 Dauerkarten verkaufte Mannheim vor der Saison - Rekord. Nach dem mitreißenden Auftakt werden die wenigsten den Kauf bereuen. Bei Waldhof sprechen vor dem Spiel fast alle über den nicht nominierten Stürmer Terrence Boyd. Den rückt einer der beiden Doppelpacker der Partie, Felix Lohkemper, positiv in den Fokus. In Verl dreht sich alles um den Topscorer der Vorsaison: Berkan Taz startet in Mannheim gleich mal wieder mit einem Doppelpack und bekommt von Sportdirektor Zlatko Janjic ein Wechselverbot.

Dominik Glawogger, Trainer Waldhof Mannheim, lässt die Türe für die gegen Verl nicht nominierten Terrence Boyd und Marcel Seegert offen: "Wir waren druckvoll. Mit dem Schuss dem Nichts zum 0:1 ging der Faden verloren. Wir haben uns aber immer zurückgekämpft. Wir haben nie unseren Kopf verloren. Das spricht für die Mannschaft. Wir müssen uns nicht dafür schämen, dass wir hier 2:2 gespielt haben. Für Terrence Boyd und Marcel Seegert ist es nicht angenehm, wenn man nicht im Kader steht. Sie haben nach wie vor alle Chancen sich zu zeigen."

Felix Lohkemper, SV Waldhof Mannheim, trifft beim 2:2 gegen Verl doppelt, ärgert sich und lobt die nicht nominierten Routiniers beim Waldhof: "Das 2:2 fühlt sich aufgrund der frühen Überzahl wie eine Niederlage an. Wir hatten das Spiel nach dem Ausgleich unter Kontrolle und sagen dann in der Kabine die richtigen Dinge. Wir setzen dies aber nicht um, das 1:2 darf so nie passieren. Wir wollten nicht so passiv sein und kontrollierter spielen. Das war unreif von uns. Wir haben viel probiert. Zum 3. Tor wollte das Ding nicht mehr drüber. Ich ärgere mich trotz meiner 2 schönen Tore. Ich fühle mit den beiden - Terrence Boyd und Marcel Seegert - auf der Tribüne mit: den beiden kann man nicht absprechen, dass sie nicht alles geben."

Gerhard Zuber, neuer Geschäftsführer Sport Waldhof Mannheim, sieht keinen neuen Akteur zum Auftakt in der Startelf, Terrence Boyd und Marcel Seegert sind gar nicht im Kader: "Wir haben unsere Lehren aus der vorherigen Saison gezogen. Wir wollten im Kader mehr Geschwindigkeit und ein bisschen mehr Spiel mit Ball. Wenn Spieler neu kommen, brauchen sie Eingewöhnungszeit. Die Entscheidungen gegen Terrence Boyd und Marcel Seegert im Kader stehen erstmal für dieses Spiel. Es ist klar: Wir müssen die Spiele nun gewinnen, sonst wird es unruhig. Beide haben das wundervoll aufgefasst."

Tobias Strobl, Trainer SC Verl, tröstet Rotsünder Joshua Eze und lobt Goalgetter Berkan Taz: "Wir waren über 70 Minuten in Unterzahl und haben nicht viel zugelassen. Der Punkt fühlt sich gut an, aber nicht wie ein Sieg. Wir waren sehr diszipliniert. Mir tut es leid für Joshua Eze, der hier in seinem ersten Spiel die Rote Karte sieht. Wir haben die individuelle Qualität, die Unterschiedsqualität von Berkan Taz bei seinem Ex-Verein zweimal gesehen. Er ist menschlich wie sportlich einwandfrei."

Berkan Taz, Topscorer des SC Verl, legt mit einem Doppelpack los und hat keine Lust auf den Chelsea-Bus: "Es reizt mich nach wie vor hier zu spielen. Mit einem Mann mehr hätten wir das noch mehr dominiert. Respekt, dass wir 70 Minuten so gekämpft haben. Die Mannschaft will immer zocken. Wir haben eine brutale Moral. Wir wollten auch nach der Pause nicht bunkern und wie früher Chelsea mit dem Bus vor dem Tor verteidigen. Wir haben immer den Ansatz, das Spiel zu dominieren. Ich habe die Saison, glaube ich, ganz gut angefangen. Der Trainer gibt mir viele Freiheiten. Das macht mich aus! Ich habe sogar noch mehr Freiheiten als im Vorjahr. Ich bin überzeugt, dass ich höher spielen kann. Ich werde hier weiter 100 Prozent geben. Alles andere regeln der Berater und der Verein."

Zlatko Janjic, neuer Sportdirektor beim SC Verl, bremst die Interessenten für Berkan Taz gleich verbal aus: "So lange ich das mache, wird Berkan Taz in dieser Transferperiode nicht wechseln. Ich habe zum ihm gesagt; Bestätige die Saison und es werden deutlich mehr Angebote als jetzt auf dem Tisch liegen."

VfL Osnabrück - Alemannia Aachen 0:0

Alemannia Aachen startet mit großen Personalsorgen mit einem 0:0 bei euphorischen Osnabrückern in die Saison. Der VfL freut sich immer noch diebisch über den "Königstransfer" auf der Bank. Doch beim Debüt von Trainer Timo Schultz fehlt der Knipser. Den sucht Sportdirektor Joe Enochs nach wie vor!

Timo Schultz, neuer Trainer beim VfL Osnabrück, feiert nach Stationen beim FC St. Pauli, 1. FC Köln und beim FC Basel sein Drittligadebüt als Coach: "Wir haben aus dem Spiel nichts zugelassen. Das ist das Positive. Wir selbst hatten nur drei bis vier Chancen. Da dürfen wir uns nicht beschweren, dass es am Ende 0:0 steht. Wir dürfen uns nicht hinter dem Thema verstecken, dass vorn noch ein Stürmer fehlt. Wir müssen einfach schneller und zielstrebiger nach vorn spielen. Es ist einfach geil hier zu spielen. Alle können das genießen."

Joe Enochs, Sportchef VfL Osnabrück, kennt den Wert des neuen Trainers Timo Schultz: "Das war unser Königstransfer. Timo Schultz ist ein Fußballfachmann ohne Ende. Für mich war seine Menschlichkeit ein Argument. Er geht mit den Spielern und seinem Trainerteam so um, wie wir das beim VfL erwarten. Aktuell suchen wir noch einen Stürmer. Wir sind sicher, dass wir jemanden finden. Sargis Adamyan (NOCH beim 1. FC Köln) wäre sehr gut für uns. Letztendlich ist es seine Entscheidung."

Jannik Müller, Kapitän VfL Osnabrück, fehlt die offensive Kaltschnäuzigkeit: "Wir haben hintenraus über Standards zwei gute Dinger, Deshalb ist das erstmal ärgerlich. Uns fehlte die Kaltschnäuzigkeit bei Standards. Wenn man es positiv sieht: wir haben gut verteidigt. Die defensiven Abläufe klappen gut. Wir müssen mehr spielerische Lösungen finden."

Benedetto Muzzicato, Trainer Alemannia Aachen, fordert dringend Verstärkungen: "Wir hatten auch Chancen zur Führung. Wir wollen mehr. Wir wollten widerstandsfähig und mutig sein. Das hat man gesehen. Im letzten Drittel ist viel Luft nach oben. Wir sind bei Neuzugängen am Machen und drücken auf die Tube. Wir brauchen mehr Konkurrenz im Training. Ich wünsche mir den ein oder anderen Spieler hinzu."

Sasa Strujic, Interims-Kapitän Alemannia Aachen, fehlen die Ersatzspieler im Kader der Alemannia: "Nach einer Vorbereitung mit vielen Tiefs können wir mit dem 0:0 in Osnabrück zufrieden sein. Wir hatten einen kleinen Kader mit dabei. Man hat unseren neuen Ansatz unter dem neuen Trainer schon gesehen. Wir wollen mehr von hinten herausspielen. Wir haben einen guten Kader mit positiven Jungs. Wir konnten aber nicht einmal fünfmal wechseln."

FC Ingolstadt - Jahn Regensburg 1:1

Regensburgs Noel Eichinger rettet dem Team von Neu-Trainer Michael Wimmer das Remis im Bayern-Derby. Lange Zeit schien es, als sollte Max Besuschkows 1:0 gegen sein Ex-Team reichen.

Sabrina W

Ivica Grlic, Sportdirektor Ingolstadt, über die Neuausrichtung im Verein: "Es ist kein Geheimnis, wir mussten ein bisschen Budget einsparen. Ein bisschen ist immer relativ. Es waren etwas mehr als 25 Prozent. Was das angeht, hilft Jammern auch nicht. Wir haben den ein oder anderen Spieler verkauft, was für uns auch Werbung ist, wenn man zwei Spieler in die 2. Bundesliga verkauft und einen in die 1. Liga, den anderen nach Portugal. Von daher glaube ich, dass es Werbung für uns ist, dass wir Talente nach oben bringen können. Wenn man dann sieht, welche Jungs wir dazu geholt haben, haben wir einen sehr spannenden Kader. Wir haben, glaube ich, 17 Abgänge, aber nur 13 Zugänge. Von daher passt die Mischung bis jetzt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R2RYS0dXRjJqRlFSYzY1Wm00SEtDV0pOcG4rUTdKRnRydkt0K2NCNnpWaz0=

Michael Wimmer, Trainer Regensburg: "Da war sehr viel dabei. Zum Schluss können wir, glaube ich, zufrieden sein. Wir haben uns auch den Punkt dann absolut verdient. Die 2. Hälfte war sehr, sehr drückend. Zuvor war es ein bisschen unglücklich im Abschluss, da hat die richtige Überzeugung gefehlt. Ansonsten hätten wir schon ein bisschen eher jubeln können. Aber es war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung zur 1. Halbzeit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dVJ0UXJqL0tsSFVPbllRVWtJZnduUEV5V01kdlJBNmdDbWRDU2YrRjBEST0=

Noel Eichinger, Regensburger Last-Minute-Torschütze, beschenkte sich zu seinem 24. Geburtstag: "Da sind zwei Sachen zusammengekommen. Ich freue mich natürlich über das Tor, der Mannschaft so zu helfen. Geburtstag ist was Persönliches. Das steht heute eigentlich nebendran. Ich glaube, ich muss bestimmt diese Woche noch einen Kuchen oder sonst was mitbringen."

...zu seinem Tor: "Ich sehe, dass Ziegele rechts durch ist. Dann ist meine Option, in die Box zu gehen. Ich habe natürlich Glück, dass der Ball durchrutscht, kann ihn gut kontrollieren. Ich versuche, das Ding aufs Tor zu bringen und dann geht er natürlich rein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OGlXaFloNlFFTHM4eG5jcjZYS0VaOWc1QU5ycEtaQlNQSER4WlladzVPTT0=

Steven Ruprecht, MagentaSport-Experte, über Sabrina Wittmann: "Sie muss Abgänge verschmerzen. Sebastian Grønning, gestern für Hertha direkt nach Einwechslung getroffen (auswärts beim 1:2 auf Schalke, d. Red.), Deniz Zeitler nach Hoffenheim, Pascal Testroet nach Sandhausen und Tim Heike nach Duisburg, den werden wir in der 3. Liga wiedersehen. Allerdings muss ich fragen: Hat sie denn so einen guten Job gemacht? Die Hinrunde unter Sabrina Wittmann war sehr, sehr gut. In der Rückrunde war das nicht mehr so stabil. Sie hat sich auch eine Baustelle im Tor aufgemacht. Auch hier steht mit Ponath ein neuer Torhüter. Ich glaube, damit hat sie sich keinen Gefallen getan. Man kann, für die erste Saison unter Sabrina Wittmann zufrieden sein. Auch wenn dort die Ziele andere sind. Jetzt hat man den Gürtel im Etat enger geschnallt. Man muss mit Sabrina Wittmann andere Wege gehen. Aber das ist ihr großer Vorteil. Man muss auf junge Spieler setzen. Das kennt sie, weil sie lange in der Jugend beim FCI gearbeitet hat. Sie ist immer wieder in der Lage, das hat sie auch letztes Jahr schon gemacht, junge Spieler heranzuführen, allen voran Deniz Zeitler." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=VG9xZDI3d2JZdDBVWlZTODNweWNwRnpFcTFwNDVKcEQwV2paVTFDZjNqUT0=

TSG Hoffenheim II - TSV Havelse 0:0

Kein Sieger im Duell der Aufsteiger in einer Partie ohne wirkliche Höhepunkte. Kurz vor Schluss gab aufseiten der Sinsheimer noch Neuzugang und Social-King Nader El-Jindaoui sein Debüt.

