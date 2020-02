Schlittenhunderennen am Oberhofer Grenzadler abgesagt

„Polarwirbelsplit“ hat gute Chancen auf das „Unwort“ des Winters 2019/2020 in der Schlittenhundeszene. So nennen Meteorologen die Großwetterlage, die uns den Winter bringt. Und in dieser Saison blieb er leider komplett aus, der Polarwirbelsplit. Dafür gab es meist Temperaturen, die eher zum Frühlingsbeginn passen. Und zwar über die gesamten Wintermonate hinweg. Folge für die Szene: Absage aller Schlittenhunderennen auf Schnee, und zwar deutschlandweit.

Es trifft nach der Absage des 25. Int. Schlittenhunderennen in Frauenwald nun also auch das 30. Jubiläum des Schlittenhunderennens in Oberhof. „Wir haben lange gehofft, und die Absage des Jubiläumsrennens ist besonders bitter, aber die Bedingungen geben es nicht her die Veranstaltung durchzuführen“ sagt Anke Schiller- Mönch als Rennleiterin. „Es liegen zwar wenige Zentimeter Schnee, aber durch leichten Regen weichen diese zunehmend auf. Laut Wetterprognose ist zudem nicht mit einer wesentlichen Besserung der Situation zu rechnen“, führt sie weiter aus. Nach einer Begehung des Start- und Zielbereichs am Grenzadler und eines Teiles der geplanten Strecke wurde darum am gestrigen Samstag die Absage des Rennens beschlossen. Zum Rennen wurden rund 60 Starter aus 4 Nationen erwartet. Neben den kleineren Sprintstrecken (bis 20km) sollte auch eine Langstrecke (ca 35 km) angeboten werden. In der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig war zudem ein Ausscheidungsrennen geplant.



Quelle: Denny Conrad - SSCT