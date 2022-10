Penny DEL: "Kotzt mich an!" Iserlohns Trainer fliegt, prompter Sieg 7:3

Schlusslicht Iserlohn entlässt seinen glücklosen Trainer Kurt Kleindorst und holt prompt einen Sieg in der Verlängerung gegen den starken Neuling Frankfurt. "Es ist aber ärgerlich, dass wir die 3 Punkte nicht geholt haben", moserte sich der Kapitän Torsten Ankert. Der Geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Brück hatte vor dem Spiel Tacheles zur Trainerentlassung geredet: "Es kotzt mich auch an, wenn ich höre, wir haben alles getan, dass die Stimmung in der Kabine gut ist. Wenn ich von 9 Spielen nur 2 gewinne, kann die Stimmung nicht gut sein", so Brück. Der EHC Red Bull München verteidigt die Tabellenführung, gewinnt mit 2:1 nach Verlängerung gegen Düsseldorf.

"Wir haben ziemlich schlecht gespielt", moniert Düsseldorfs Henrik Haukeland. Die Berliner Eisbären stoppen ihren Wackelkurs mit einem 7:3-Sieg bei den Kölner Haien. "Das war ein Spiel, wie die Eisbären normalerweise 56 Spiele spielen sollten", fordert Marcel Noebels: "Wir haben jetzt den Weg gezeigt, wie es für uns nur weitergehen kann. Wir haben in der Vergangenheit nicht hart genug gearbeitet." Überraschungszweiter ist Bremerhaven nach einem 4:0 in Augsburg.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Sonntag. Am Dienstag geht es direkt weiter mit u.a. Kellerduell Iserlohn Roosters gegen Bietigheim Steelers - live ab 19:15 Uhr bei MagentaSport. Am Mittwoch gibt es dann zwei Top-Duelle zwischen den Adler Mannheim und den Düsseldorfer EG und der EHC Red Bull München empfängt die Eisbären Berlin - live ab 19:15 Uhr bei MagentaSport.

Kölner Haie - Eisbären Berlin 3:7

Kaltschnäuzige Berliner holen in Köln einen verdienten Sieg. Seit 11 Spielen warten die Kölner auf einen Sieg gegen die Eisbären Berlin. Dabei hatten die Haie den besten Saisonstart seit 6 Jahren. Bei den Berlinern ist zu Beginn der Saison noch der Wurm drin. Am Freitagabend gab es eine 2:4-Heimniederlage gegen Bietigheim. Doch gegen die Kölner bleibt Berlin seiner Linie treu und holt auch im 12. Spiel in Folge einen Sieg gegen Köln. Berlin schießt sich den Frust von der Seele. In der Tabelle rutschen die Eisbären damit zumindest vorerst in die Top 10.

Marcel Noebels, 2 Tore Berlin: "Das war ein Spiel, wie die Eisbären normalerweise 56 Spiele spielen sollten. Ich glaube, wir haben die richtige Reaktion auf die letzten Spiele gezeigt, besonders Freitag. Da waren wir unseren Fans einiges schuldig. Wir haben jetzt den Weg gezeigt, wie es für uns nur weitergehen kann. Wir haben in der Vergangenheit nicht hart genug gearbeitet. Jetzt haben wir gezeigt, wie es geht... Wir haben in jedem Spiel genug Chancen, um Spiele zu gewinnen. Wir müssen nur in der Verteidigung auch aufpassen. Ich glaube, die Qualität ist gut genug, um besser in der Tabelle zu stehen als momentan."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TmdqUTVhejdYbmJGeFo4QTkvZUhKUT09

Die Highlights des Spiels:







Nicholas Bailen, Köln: "Ich denke, sie haben aus ihrem Powerplay ihr Kapital geschlagen. Wir haben uns zurückgekämpft und sie haben dann ein paar Empty-Net-Tore geschossen. Ich denke nicht, dass der Spielstand das Spiel so wirklich widerspiegelt."

Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurt 3:2 OT

Iserlohn hat die Reißleine gezogen. Trainer Kurt Kleinendorst wurde am Samstag nach der 4:5-Niederlage gegen Augsburg entlassen. Mit 6 Punkten ist Iserlohn aktuell Tabellenletzter. Für Kleindorst übernimmt vorerst Assistenztrainer Pierre Beaulieu vor der Partie gegen Frankfurt. Der darf dann auch direkt einen Sieg bejubeln. Ärgerlich für Iserlohn, die eine 2-Tore-Führung verspielen und den Ausgleich eine Minute vor dem Ende kassieren. In der Verlängerung sorgt Kaspar Daugavins schnell für die Entscheidung.

Torsten Ankert, Iserlohn: "Das war enorm wichtig. Es ist aber ärgerlich, dass wir die drei Punkte nicht geholt haben. Ich denke aber, viel wichtiger war die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben uns aufgeopfert und viele Schüsse geblockt. Das ist genau der Weg, den wir weiter gehen müssen... Wir haben am Samstagmorgen von der Trennung erfahren. Es ist immer eine schwierige Situation. Das ist man aus dem Profisport gewöhnt, aber da hat jemand seinen Job verloren, der hinter der Bande steht. Der hat auch täglich alles gemacht, um uns erfolgreich hinzubekommen. Das ist von allen Beteiligten ein Versagen. Das ist nie schön. Das ist mit Wehmut verbunden. Wir müssen aber den Kopf hochnehmen und versuchen Ergebnisse zu erzielen. Das war eine starke Leistung von uns."

Das ganze Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZFJmUFhXKzI3Tng4OGtZTkhQblRYdz09

David Elsner, Frankfurt: "Die Jungs reißen sich vom 1. Spiel an den Hintern auf. Wir haben jetzt viele Spiele gehabt, in denen wir super zurückgekommen sind. Ein großes Lob an die Mannschaft. Da kannst du nicht viel dazu sagen... Ärgerlich ist es immer. Du verlierst in der Over Time, hast dich davor zurückgekämpft. Wir haben alles dafür getan. Es gibt nur einen Sieger auf dem Eis und das waren nicht wir. Wir müssen die nächsten Spiele eine Schippe mehr drauflegen."

Wolfgang Brück, Geschäftsführende Gesellschafter Iserlohn: "Wir sind, wie immer, normal in die Saison gestartet. Nach dem 1. Sieg kam eine lange Niederlagenserie. Wenn so eine Serie kommt, ist man unzufrieden. Dann geht man über Tage und Wochen in eine Analyse... Fakt ist, wir haben die Entscheidung nach 9 Spielen getroffen. Unsere Analyse war nicht positiv im Detail... Es gibt Dinge, die mich stören. Wenn nach dem Spiel gegen Augsburg kein Spieler einen Eisbeutel haben möchte, dann stelle ich mir Fragen. Der Trainer ist nicht alleine verantwortlich. Das Team und der Sportliche Leiter stehen auch in der Verantwortung. Es kotzt mich auch an, wenn ich höre, wir haben alles getan, dass die Stimmung in der Kabine gut ist. Wenn ich von 9 Spielen nur 2 gewinne, kann die Stimmung nicht gut sein."

Das ganze Gespräch inklusive Aussagen zu der Nachfolger-Suche im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnhpZmI5R1JRZXFFV3Z0eDFYaDgzQT09

Die Highlights des Spiels:







Düsseldorfer EG - EHC Red Bull München 1:2 OT

Der EHC holt sich in der Over Time den Sieg und bleibt somit Tabellenführer. Bangen müssen die Münchner aber um Chris DeSousa, der sich im 1. Drittel verletzte und nicht mehr weiter machen konnte. Düsseldorf holte so nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen und droht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Dabei führte Düsseldorf bis zu 53. Minute. Austin Ortega erlöste dann den EHC in der 1. Minute der Verlängerung.

Mathias Niederberger, München: "Gerade am Anfang hat man bemerkt, dass nicht so viel geht. Wir haben dann doch ein paar Chancen abgegeben. Schön, dass die Mannschaft im 3. Drittel so ins Spiel gefunden hat."

Henrik Haukeland, 33 Saves DEG: "Ich denke, wir haben ziemlich schlecht gespielt. Nein, wir sind nicht wirklich zufrieden... Es ist immer so, wenn sich 2 gute Teams treffen. Dann fallen nicht so viele Tore. Ich weiß nicht so recht. Es ist schwierig gerade. Ich habe ein schlechtes Tor reingelassen. Das war unglücklich... Es nervt einfach gerade."

Der Link zum ganzen Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QlQzOW5WR2pmRlo3ckFLR0FEazZkdz09

Der 1:1-Ausgleich von Zach Redmond, den Düsseldorf mit einem Schläger weniger verteidigen musste: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2VOSVcwbXhVV0NZTXpoZm83Tzdkdz09

Die Highlights des Spiels:





Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 3:5

Nach 7 Siegen in Serie müssen die Adler Mannheim eine Niederlage hinnehmen. Ingolstadt hingegen holt nach 3 Niederlagen wieder einen Sieg. Dabei beweist der ERC große Moral. Kommt nach 0:2 und 2:3-Rückstand wieder zurück. Drei Minuten vor Schluss steht es 3:3 und Ingolstadt holt sich noch den Sieg mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten.

Dennis Reul, Doppeltorschütze Mannheim: "Es war ein hartes Spiel. Ingolstadt ist eine gute Mannschaft. Sie waren sehr zweikampfstark. Wir haben nicht konsequent genug gespielt. Dadurch haben wir sie wieder ins Spiel kommen lassen. Wir haben am Ende verdient verloren... Wir sind in den letzten Spielen immer gut rausgekommen. Wir werden dann aber zu inkonsequent. Dafür wurden wir bestraft und das müssen wir abstellen in Zukunft."

Wojciech Stachowiak, Doppeltorschütze Ingolstadt: "Wir haben unsere Arbeit gut gemacht. Es waren wichtige drei Punkte für uns nach den drei Niederlagen in Folge. Wir hatten etwas mehr Glück und den Sieg mit nach Hause gebracht."

Die Highlights des Spiels:







Bietigheim Steelers - Straubing Tigers 4:1

Die Steelers nehmen den Schwung aus dem Sieg gegen Berlin mit in das Spiel gegen Straubing. Dabei gehen die Tigers früh mit 1:0 in Führung, doch dann dreht Bietigheim auf. Für den Champions-League-Achtelfinalisten aus Straubing bedeutet das der 13. Tabellenplatz. Die Steelers holen mit dem 3. Sieg in Serie auf und schließen die Lücke zum hinteren Tabellenfeld.

Benedikt Kohl, Straubing: "Wir sind eigentlich ganz gut in Fahrt gekommen. Wir haben auch gut gespielt, aber dann haben wir sehr nachgelassen. Wir haben dann nicht mehr ins Spiel zurückgefunden... Es war einfach zu wenig. Wir müssen einfach weitermarschieren und das machen wir im Moment nicht. Die ersten zehn Minuten sah das gut aus, aber wir spielen 50 Minuten."

Chris Wilkie, Doppeltorschütze Bietigheim: "Das war wichtig. Ich denke, wir tauen langsam auf. Das Team fühlt sich gut und jetzt holen wir auch die Siege... Wir haben uns einfach zusammengerissen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben... Wir dürfen nie zufrieden sein. Wir müssen immer weitermachen."

Die Highlights des Spiels:





Augsburger Panther - Pinguins Bremerhaven 0:4

Bremerhaven zieht wieder an Mannheim vorbei und steht nach dem Sieg gegen Augsburg auf dem 2. Tabellenplatz. Die Ergebnisse und Leistungen der Augsburger bleiben weiterhin wechselhaft. Der Blick geht in der Tabelle nach unten für die Panther. Bremerhaven hingegen kann sich über den 8. Saisonsieg freuen.

Peter Russell, Trainer Augsburg: "Ich denke, das bessere Team hat gewonnen. Bremerhaven ist aktuell ein sehr starkes Team. Sie finden einen Weg, um die Spiele zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Das hat den Unterschied gemacht.... Wir haben nie genug kreiert, um gefährlich zu werden."

Markus Vikinstad, Torschütze Bremerhaven: "Das war ein starkes Spiel. In Augsburg ist es immer schwer. Das war ein starkes Auswärtsspiel... Die Fans sind immer brutal laut hier. Wir wissen, wie es ist. Vier Tore hier zu machen, ist stark... Das hier gibt uns Selbstvertrauen."

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings 2:1

Nach dem guten Saisonstart haben die Wolfsburger stark nachgelassen. Schwenningen ist momentan aber auch nicht wirklich in Form. Kein Sieg in den letzten 4 Spielen. Die Grizzlys bleiben in der Tabelle weiterhin in der Top-6. Für Schwenningen geht der Blick in der Tabelle nach unten.

Dustin Strahlmeier, Wolfsburg: "Das war nicht das schönste Eishockey zum Anschauen. Beide Teams haben sich stark reingehauen. Kleinigkeiten haben am Ende entschieden. Schwenningen hat unglaublich viel Druck gemacht. Wir haben keine Strafe genommen, auch wenn wir davon nicht profitieren konnten. Trotzdem war das extrem wichtig."

Alex Trivellato, Torschütze Schwenningen: "Was soll ich sagen. Es ist immer schwierig aus einem kleinen Loch rauszukommen. Wir sind gut in die Saison gestartet. Jetzt sind wir in einem kleinen Tief. Ich vertraue der Mannschaft aber. Wir kommen da wieder raus. Wir müssen einfach mehr mit Vertrauen spielen, dann wird das wieder... Uns fehlt gerade die Konstanz und der Glaube an uns selbst."

Eishockey LIVE bei MagentaSport - PENNY DEL

Dienstag, 18.10.2022

Ab 19:15 Uhr: Iserlohn Roosters - Bietigheim Steelers, Straubing Tigers - Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings - Pinguins Bremerhaven, Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers, ERC Ingolstadt - Löwen Frankfurt

Mittwoch, 19.10.2022

Ab 19:15 Uhr: Adler Mannheim - Düsseldorfer EG, EHC Red Bull München - Eisbären Berlin

Quelle: MagentaSport (ots)