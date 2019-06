Das ZDF holt Kristina Vogel für Olympia

Prominente Verstärkung für das ZDF: Der Sender holt die Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (Foto) als Expertin. Sie wird unter anderem bei den Sommerspielen 2020 in Tokio (24. Juli bis 9. August) auftreten.

Vogel kann dort nicht mehr starten, weil die 28-Jährige im Juni 2018 beim Training einen schweren Unfall hatte und seither querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Ihren ersten ZDF-Einsatz hat sie bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften, die am 3./4. August im Rahmen der „Finals“ in Berlin stattfinden. Am gleichen Ort wird sie die Bahnrad-WM 2020 (26. Februar bis 1. März) analysieren. Darüber hinaus ist eine Rubrik „Kristina Vogel trifft …“ geplant, in der die Erfurterin andere Sportler befragt.

