Wieder Silber für Katharina Althaus

Katharina Althaus ist die erste Skispringerin mit zwei Olympia-Medaillen. Mit zwei starken Sprüngen in Zhangjiakou ist die Oberstdorferin auf das Olympia-Podest geflogen, musste allerdings die erhoffte Goldmedaille als Führende nach dem ersten Durchgang in einem dramatischen Finale der Slowenin Ursa Bogataj überlassen. Althaus sprang immerhin zur ersten deutschen Medaille der Winterspiele in Peking. Bronze ging an Nika Kriznar aus Slowenien. Weltcup-Rekordsiegerin Sara Takanashi aus Japan ging als Vierte leer aus.

Schon vor vier Jahren hatte Althaus Silber hinter Maren Lundby gewonnen. Weil die Norwegerin derzeit pausiert und Topfavoritin Marita Kramer aus Österreich positiv auf Corona getestet wurde, stand die Tür zum Olympiasieg weit offen. Althaus flog auf zunächst auf 105,5 m, ehe sie im zweiten Durchgang bei schwierigen Bedingungen schon nach 94,0 m landete. „Die Jury hätte eine halbe Minute warten müssen“, schimpfte ARD-Experte Sven Hannawald im Studio. Als zweitbeste Deutsche landete Juliane Seyfarth bei Temperaturen von 13,5 Grad unter Null auf dem 19. Platz. Die 31-Jährige dürfte damit auch gute Karten für einen Start im Mixed am Montag haben. Dicht hinter ihr folgten die in Willingen noch gestürzte Selina Freitag und Pauline Heßler auf den Rängen 22 und 24. Ergebnisliste Damen Olympia 05.02.2022

Quelle: SC Willingen