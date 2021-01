2. Bundesliga: Effiziente Fürther schlagen Aue deutlich

Am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth zuhause gegen Erzgebirge Aue mit 3:0 gewonnen.

Nach einer Abtastphase in der Anfangsviertelstunde gelang den Kleeblättern durch Hrgota mit der ersten Chance die Führung, als der Schwede in der 15. Minute zum Solo ansetzte und zentral von der Strafraumkante abzog und Ballas das Leder unhaltbar abfälschte. Die Franken hatten anschließend mehr vom Spiel und legten in der 34. Minute nach, als Samson am eigenen Strafraum die Ballannahme verpatzte, Ernst dazwischenging und für Hrgota querlegte, der nur noch einschieben musste. Die Veilchen engagierten sich anschließend stärker im Spiel nach vorne, in der 44. Minute bereitete Testroets Schuss aus 22 Metern Funk aber kaum Probleme. Es ging mit dem 2:0 in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff steigerte sich die Schuster-Elf allmählich, wurde aber in der 60. Minute jäh ausgebremst, als Meyerhöfer von der rechten Seite frei flanken durfte und Green die Kugel per Aufsetzer aus kurzer Distanz rechts unten unterbrachte. Den Sachsen gelang danach offensiv nur sehr wenig, die Hausherren verteidigten diszipliniert und störten den Aufbau der Gäste aggressiv. Letztlich siegte Fürth souverän und klettert vorerst auf den dritten Tabellenrang, während Aue zunächst auf Platz sieben stehen bleibt.



Im Parallelspiel der 2. Bundesliga gewann Würzburg gegen Düsseldorf mit 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur