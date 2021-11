Wegen Adidas-Zuwendungen: Ermittlung gegen DFB

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt erneut gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung. Medienberichten zufolge geht es dabei um die Versteuerung von Sachzuwendungen durch den Sponsor Adidas.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "Dass ermittelt wird, bestätigte die Behörde am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Es kam nicht zu einer Durchsuchung, die Unterlagen wurden freiwillig herausgegeben“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Details zum Verfahren äußerte sie nicht.

„Wir können bestätigen, dass adidas im Rahmen eines Steuerverfahrens, das nicht gegen adidas selbst, sondern einen Dritten anhängig ist, mit den zuständigen Behörden vollumfänglich kooperiert“, zitiert die DPA den Sportartikelhersteller.

Durchsuchungsmaßnahmen bei adidas hätten aufgrund der Zusage zur vollumfänglichen Unterstützung der Ermittlungen nicht stattgefunden.

Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ haben Ermittler am Mittwoch den Adidas aufgesucht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt prüfe, ob der Verband unter anderem Sachleistungen des langjährigen Großsponsors korrekt versteuert hat. Es könnte demnach um mehrere Millionen Euro gehen.

Das umfassendere Verfahren war laut dem Blatt bereits kurz vor Weihnachten 2020 eröffnet worden. Die Ermittler seien dem Verdacht nachgegangen, dass der DFB in Lohnsteuer-Anmeldungen sowie in Körperschaft- und Gewerbesteuerklärungen von 2015 bis November 2020 unkorrekte Angaben gemacht habe. Im Fokus soll dabei auch die Verbuchung von Sachleistungen von Adidas („Value in kind“) stehen."

Quelle: SNA News (Deutschland)