DFB-Präsident Neuendorf hält Titel für möglich - und erwartet Wohnzimmer-WM

Bielefeld. Weltmeister Deutschland? Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds, blickt mit Zuversicht auf das in drei Wochen beginnende Turnier in Katar. Der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" sagte er, der Titel sei auf jeden Fall möglich. Neuendorf: "Unsere Mannschaft ist gut vorbereitet und kann um den Titel spielen." Bundestrainer Hansi Flick habe eine Mannschaft geformt, in der Zusammenhalt und Leidenschaft zählten. Als seine Favoriten nennt er außerdem Brasilien, Argentinien, Belgien, England, Spanien und Frankreich.

Zugleich warnt Neuendorf davor, das umstrittene Turnier schon jetzt als Flop abzustempeln. "Wenn die Mannschaft begeisternd auftritt, halte ich auch im Winter eine WM-Euphorie für möglich. Vielleicht wird sich das aber nicht am Glühweinstand zeigen, sondern eher als Wohnzimmer-WM - denn die dunkle Jahreszeit hat traditionell die höchsten Einschaltquoten", so Neuendorf. Nach Angaben der Fifa seien 35.000 Tickets nach Deutschland verkauft worden, ein durchschnittlicher Wert. International sei das Interesse an dem Turnier aber riesig, vor allem aus den USA, Südamerika und dem Mittleren Osten, betont Neuendorf. Er erwarte im Hinblick auf die Besucherzahlen nicht unbedingt einen Misserfolg dieser WM. Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)