Geiger hat Gelb beim Tournee-Auftakt sicher

Schon nach dem ersten Teil der Generalprobe für die 70. Vierschanzentournee steht fest, dass Karl Geiger in seiner Heimat Oberstdorf im Gelben Trikot an den Start gehen wird. „Ein ganz neues Gefühl, ich freue mich darauf“, erklärte der Allgäuer nach seinem Sieg im ersten Weltcup im verschneiten Engelberg. Der 28-Jährige kam auf der nicht einfach zu springenden Schanze in der Schweiz, die wie die Olympiaanlage in Peking auf über 1.000 m liegt, auf 137 und 140 Meter und feierte seinen zweiten Weltcupsieg in dieser Saison, seinen elften insgesamt. Geiger (287,4) verwies den Japaner Ryoyu Kobayashi (286,6) und Timi Zajc (282,6) aus Slowenien auf die Ränge zwei und drei. Für Geiger war es der vierte Podestplatz in einem Einzelwettbewerb in diesem Winter.

Der Weltcup-Spitzenreiter (514 Punkte) ist rund anderthalb Wochen vor dem Tournee-Start in absoluter Top-Form. Sein Freund Markus Eisenbichler (129,5+124,5) landete dagegen in der Tageswertung nur auf Rang 27, den er sich mit 239,1 Punkten ex aequo mit dem Willinger Stephan Leyhe teilte. Beide kamen so auf magere vier Weltcuppunkte. „Die Schanze spricht nicht mit mir“, haderte „Eisei“ über den für ihn verlorenen Tag, während Leyhe (130,5+126) mit seinen beiden Versuchen noch ganz zufrieden war, aber offensichtlich nicht genug Höhe hatte. : „Ich bin rechts abgebogen, der Flug wurde dadurch unsymmetrisch, es fehlte mir die Höhe und der Speed“. Er befinde sich momentan auf einer Gratwanderung zwischen Flügen in die Top 10 und dem Verpassen des zweiten Durchgangs In der Probe war er noch auf 133 m geflogen.



Zweitbester Deutscher war an diesem Tag Constantin Schmid (136+128) auf dem zwölften Platz. Pius Paschke (129+128,5) als 21. holte ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Olympiasieger Andreas Wellinger gelang das nicht. Der Ruhpoldinger schied nach dem ersten Durchgang aus und will am Sonntag noch einmal angreifen.



Severin Freund kam in Ruka hinter drei Norwegern im COC auf Platz vier und will am Sonntag den siebten Startplatz für die DSV-Adler bei der Tournee endgültig sichern. Richard Freitag enttäuschte dagegen im FIS-Cup, der dritten Liga, in Notodden als Neunter erneut.

Quelle: SC Willingen

