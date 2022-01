PENNY DEL: Eisbären festigen Spitze durch 3:1 gegen Augsburg, heute Köln in Bietigheim

Hartumkämpfter 3:1-Erfolg des Tabellenführers Berlin gegen Augsburg. Rekord-Eisbär Frank Hördler hatte schon vor der Partie die Richtung für einen Heimsieg vorgegeben: "Wir wissen, dass wir gut spielen, wenn wir das alle zusammen machen. Wenn jeder Einzelne seinen Job macht. Jetzt müssen wir´s vielleicht noch bisschen mehr in der Kabine und untereinander ansprechen, damit jeder über 60 Minuten konzentrierter ist." Die Eisbären starteten wieder nicht gut, lagen zurück, es gab dann wohl Kabinengespräche für den Heimerfolg. Im MagentaSport-Interview beschreibt Constantin Braun, warum sein Klub Bietigheim gerade mit Berlin und Mannheim 2 Top-Klubs besiegte. "Wir Jungs haben aktuell, wie sagt man so schön: wir haben ganz schöne Eier. Wir glauben an uns", so Braun, der heute mit den Steelers auf die Kölner Haie (live ab 20.15 Uhr) trifft. Der KEC sieht nach 4 Niederlagen nur ein Ziel: "Wir müssen wieder ein Spiel gewinnen!"

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Links zu den bisherigen Wochenspielen sowie ein Interview mit Bietigheims Constantin Braun - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute geht´s ab 18.15 Uhr weiter mit Schwenningen gegen die Düsseldorfer EG, ab 20.15 Uhr spielt Bietigheim gegen Köln. MagentaSport zeigt alle Spiele in der PENNY DEL live. Eisbären Berlin - Augsburger Panther 3:1 Solide Leistung der Eisbären gegen aufopferungsvoll kämpfende Panther. Der Meister festigt somit seine Tabellenführung. Die Panther sind mit nur 30 absolvierten Partien - vier weniger als Berlin - Elfter. Berlins Eric Mic spielte wieder im Sturm, traf zum 1:1, war aber nicht zufrieden mit dem Auftakt der Eisbären: "Wir sind auf jeden Fall wieder nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben viele Chancen abgegeben. Vorne waren wir zu verspielt und hinten haben wir ehrlich gesagt verdient das 0:1 bekommen. Nach der 1. Drittelpause und im gesamten 3. Drittel haben wir´s übernommen und das Spiel auch verdient gewonnen." Wie kann der Meister sein Spiel künftig konstanter gestalten? "Wir müssen auf jeden Fall einfacher spielen, besser hintenraus kommen. Wir dürfen vorne einfach nicht zu verspielt sein. Wir müssen hinten unseren Job machen." Augsburgs Colin Campbell: "Das war ein gutes Spiel von uns. Wir hatten eine Menge guter Chancen, die wir nicht genutzt haben. Wir hätten auch 2:1 gewinnen können. Berlin ist ein sehr gutes "Transition-Team", das unsere Ballverluste gut genutzt hat. Aber wir haben gut gespielt und unglücklich verloren." Den positiven Augsburger Trend der letzten Wochen soll die Niederlage nicht bremsen: "Nein, absolut nicht. Die letzten Wochen haben wir gutes Eishockey gespielt. Darauf werden wir weiter aufbauen." Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=6NgQ2uvWCeg Constantin sagt über seine Steelers vor dem Spiel gegen die Haie: "Wir haben ganz schöne Eier!" Constantin Braun ist 33 Jahre, hat 525 DEL-Spiele, ist Kapitän der Bietigheim Steelers, die vor ihrem Triumphzug zum Jahreswechsel noch Letzter in der PENNY DEL waren. Jetzt brummt´s bei den Steelers, die heute Abend ab 20.15 Uhr gegen die Kölner Haie spielen. Der Grund für den Bietigheimer Höhenflug mit 4 Siegen in Folge: "Wir Jungs haben aktuell, wie sagt man so schön: wir haben ganz schöne Eier. Wir glauben an uns", sagt Constantin Braun. "Uns hat niemand auf dem Zettel, wir sind der ewige Underdog - das ist eine Rolle, die uns extrem viel Spaß macht." Am Sonntag gewann Braun bei seinem Ex-Klub Berlin, mit dem er 6mal Deutscher Meister wurde, traf sogar selbst mit einem Gewaltschuss. Ein sehr launiges Interview von Patrick Ehelechner mit dem "Downtown-Brauni", der aber auch auf die Spitznamen "Consti", "Tine", "Brauni" hört. Wir erfahren: "Downtown-Brauni" sei ein Relikt aus der Berliner Zeit, als er noch gern um die Häuser zog. Unlängst hat Constantin Braun über seine einstige Alkoholsucht öffentlich gesprochen, das ist diesmal nicht das Thema. Es geht um seinen Sport, seinen Klub und darum, wie wichtig der Wechsel im Sommer aus Krefeld zum Aufsteiger Bietigheim gewesen sei: "Ja, auf jeden Fall. Man sieht´s wie ich spiele, aber auch menschlich. Es ist so ein richtig schönes entspanntes Landleben. Ich habe etliche Jahre in Berlin gelebt und ich merke so richtig, wie mir das hier guttut." "Das ist eine sehr eingeschworene Truppe, die Bock hat, die Liga zu ärgern" Das Team sei mit den Abstiegssorgen immer konzentriert, aber entspannt umgegangen: "Jetzt sieht man ja auch: wir haben Spieltag 35 und wir stehen da, wo wir stehen wollen. Wir haben zuletzt `big points` gegen große Mannschaften geholt - da wächst natürlich auch das Selbstvertrauen, dass wir auch dort bleiben." Nach einem schwierigen Auftakt sei "die Tiefe im Kader" nun vorhanden, das Überzahlspiel sehr gut weiterentwickelt. "Wir können schon Eishockey spielen", sagt Constantin Braun selbstbewusst, vor allem aber: "Unsere größte Stärke ist unser Zusammenhalt. Das ist eine sehr eingeschworene Truppe, die Bock hat, die Liga zu ärgern." Riley Sheen, der beste Torjäger der Liga: "Dass das so ein Sniper ist, das ist schon brutal!" "Unsere Lebensversicherung" - sagt Braun über den Top-Torjäger Riley Sheen, der bereits 27 Tore und 40 Assists erzielte - was ist denn das für ein Typ? "Im Training hast du schon gesehen, der hat ganz gute Hände. Aber dass das so ein `Sniper` ("Scharfschütze") ist, das ist schon brutal!" Das komplette Interview wird morgen im Rahmen des Spiel Bietigheim gegen die Kölner Haie gezeigt. Die Haie kassierten beim 1:4 gegen Bremerhaven die 4.Niederlage in Folge, dabei insgesamt 19 Gegentreffer. Alexander Oblinger bereitete das zwischenzeitliche 1:2 vor, monierte die Schwankungen: "Das ist eigentlich gerade egal, ob wir 10 Minuten oder 5 Minuten gut spielen. 