Die besten deutschen Fußballspieler und Talente in 2019

Die EM 2020 rückt langsam näher und Deutschland will sich nach dem katastrophalen Vorrunden-Aus der WM 2018 wieder von der besten Seite zeigen. Wir werfen deshalb einen Blick auf aktuelle Talente und die besten Fußballspieler Deutschlands, die unter Umständen auch eine größere Rolle bei der Europameisterschaft spielen könnten.

Simon Asta – das Wunderkind aus Augsburg

Der aufstrebende Rechtsverteidiger Asta steht derzeit in der ersten Mannschaft von Augsburg und hat Manuel Baum mit seinen guten Leistungen für die U19 der Mannschaft zum Nachdenken angeregt. Der 17-Jährige hat die Talente, die man als Außenverteidiger braucht. Er bringt Tempo, natürliche Fitness und Übersicht mit aber es fehlt ihm immer noch an Erfahrung auf höchstem Niveau. Der Spieler wird sich in Zukunft sicherlich weiterhin gut entwickeln, wenn er mehr Spielpraxis in der Bundesliga sammelt.

Joshua Kimmich – Defensiv-Ass im deutschen Team

In den Augen vieler ist er der beste Spieler im Weltfussball und wird deshalb oft bei Fussball Sportwetten Tipps erwähnt. In den Augen von Joachim Löw ist Kimmich jedoch der natürliche Nachfolger der Rolle von Sami Khedira, die darauf abzielt, die defensive Balance für einen Spielmacherpartner zu schaffen. Die Art und Weise, wie der 24-Jährige das Spiel liest, ist eine Qualität, die Löw sehr bewundert, wie er es damals auch mit Lahm tat. Im Gegensatz zum WM-Kapitän ist Kimmich jedoch ein Stimmführer auf dem Platz, der schneller sein Temperament durchscheinen lässt. Es ist diese Hartnäckigkeit, die ihn zu einem so wichtigen Bestandteil eines jungen Teams macht.

Timo Werner – eine neue Alternative im Sturm

Der Sturmangriffsmangel in Deutschland ist ein gut dokumentiertes Problem, das auf die Zeit vor dem WM-Triumph 2014 zurückgeht. Mario Gomez hatte das Torschusskaliber, passte aber nicht ins System, während Özil, Müller und Mario Götze als Einzelstürmer das genaue Gegenteil waren.

Zu oft hat man sich auf die Rolle der falschen Neun konzentriert und Werner ist ein Spieler, auf den Löw bauen sollte, auch wenn er nicht in der traditionellen Rolle der Neun spielt. Werners Neigung, vor dem Strafraum weite Läufe zu unternehmen, schafft Raum und schafft Unordnung bei den gegnerischen Verteidigern. Dies ermöglicht es dem beängstigenden Angriffsfußball Deutschlands, Tempo und Flexibilität zu erhöhen.

Manuel Neuer – Weiterhin Torhüter Nr.1

Manuel Neuer ist auch nach seiner Verletzung nach wie vor eine absolute Wand im Tor und sollte auch in Zukunft der unangefochtene Torhüter im deutschen Team sein. Er strahlt nahezu in allen Situationen Ruhe und Sicherheit aus, führt die Mannschaft mit Leaderqualitäten an und ist sowohl auf der Linie als auch in der Strafraumbeherrschung ein Meister seines Fachs. Sofern er sich nicht wieder verletzen sollte dürfte Manuel Neuer auch in Zukunft in der Nationalmannschaft gesetzt sein und eine wichtige Rolle bei der Europameisterschaft 2020 spielen.

Marco Reus – Deutschlands bester Spieler?

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus wurde von deutschen Sportjournalisten nach seiner unglaublichen Saison 2018/2019 zum Spieler des Jahres in Deutschland gewählt.

Marco Reus führte Borussia Dortmund 2018/2019 in eine der besten Spielzeiten der jüngeren Geschichte, als man 76 Punkte holte und den Bundesligatitel um nur 2 Punkte verpasste. Marco Reus war die treibende Kraft für den Erfolg von Borussia Dortmund in der vergangenen Saison. Es ist kein Zufall, dass Marco Reus, als er zum ersten Mal konsequent gesund bleiben konnte, mit Dortmund dem Titelgewinn unglaublich nahe kam.

---