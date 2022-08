Werner-Rückkehr zu RB Leipzig perfekt

Die Rückkehr von Nationalstürmer Timo Werner zu RB Leipzig ist perfekt. Der Angreifer unterzeichnet einen Vierjahresvertrag bis 2026, teilte der Verein am Dienstagabend mit. Er wird mit seiner gewohnten Rückennummer 11 auflaufen, hieß es. Werner war im Sommer 2020 von den Leipzigern nach London gewechselt, zuletzt musste er aber immer häufiger mit einer Reservistenrolle leben.

Eine Rückkehr in die Bundesliga hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Auch mit Blick auf seine WM-Chancen dürfte der Wechsel für Werner attraktiv sein. In Leipzig hatte der Stürmer seine bisher erfolgreichste Zeit. Unter anderem ist er Rekordtorschütze der Sachsen. "Ich bin sehr glücklich, ab sofort wieder für RB Leipzig zu spielen. Es war von 2016 bis 2020 eine tolle Zeit, in der wir als Liga-Neuling für Furore gesorgt haben", sagte Werner selbst zu dem Wechsel.

"Es war für mich damals ein würdiger Abschied, als Rekordtorschütze zu gehen. Doch das ist auch ein Stück weit Vergangenheit und nun blicke ich nach vorn, denn RB Leipzig hat sich ebenso wie ich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur