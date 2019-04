Wolf will sich im DEL-Finale zurückhalten

Der wegen seiner harten Spielweise berüchtigte Eishockeyspieler David Wolf von den Adler Mannheim will im Finale der Deutsche Eishockey-Liga vorsichtiger zu Werke gehen.

„Ich sehe mich immer noch als harten, aggressiven Spieler, der die Checks zu Ende fährt. Aber Eishockey hat sich weiterentwickelt und ist schneller geworden. Enge Spiele werden oft in Überzahl entschieden, so auch unserer letztes Halbfinalspiel in Köln. Daher muss man schlau und vorsichtig sein. Mit Strafzeiten schadet man seiner Mannschaft extrem. Vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht in dem Maße so“, sagte Wolf der SPORT BILD.



Wenn es sein muss, liefert sich Wolf aber immer noch Boxkämpfe auf dem Eis. „Ich bin mir nach wie vor nicht zu schade dafür. Wenn ein Mitspieler brutal attackiert wird, dann verteidige ich ihn“, sagt Wolf. „So wie diese Saison in München, als der Aulie einen Mitspieler von mir so hart checkte, dass er mit Gehirnerschütterung liegen blieb. Obwohl die Scheibe schon ein paar Sekunden lang weg war. So etwas geht natürlich nicht. Ich helfe meiner Mannschaft, wo ich kann. Ein paar Tore schieße ich ja auch…“

Quelle: SPORT BILD