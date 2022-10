PENNY DEL: München verteidigt Spitze, Berlin sucht nach Beständigkeit

Frankfurt überrascht die DEL-Klubs. Nach dem 1:0 in Schwenningen rangieren die Löwen auf dem 3. Platz Frankfurts Davis Vandane über das Erfolgsgeheimnis des Aufsteigers: "Wir haben Spaß zusammen. Es ist eine Sache, auf dem Eis Erfolg zu erarbeiten und es ist eine andere Sache, das für den Mann neben dir zu machen." Tabellenführer bleibt der EHC Red Bull München nach einem 5:1 in Wolfsburg. Christopher Desousa überragte mit 3 Toren, sein Fazit: "Wir waren mit dem letzten Spiel gegen Bietigheim nicht zufrieden. Gute Teams kommen dann immer wieder zurück."

Mannheim arbeitet viel an seiner Defensive, gewinnt stetig, ist jetzt Zweiter. Auch wegen eines starken Torhüters Felix Brückmann: "So langsam kommen wir ins Rollen." Daran arbeitet der Meister Berlin noch: 3:2-Sieg in der Overtime gegen starke Nürnberger. Giovanni Fiore drehte die Partie mit seinen 2 Treffern und fordert von seinen Eisbären: "Ich verstehe, dass der Spielplan hart ist, Aber wir müssen besser werden." Köln und Düsseldorf halten nach ihren Siegen direkten Kontakt zu den Playoff-Plätzen.



Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 1:5

Der EHC Red Bull München dominierte das Spitzenspiel gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. Münchens Stümer Christopher Desousa überragte mit 3 Toren, sein Fazit: "Es war eine gute Teamleistung. Wir waren mit dem letzten Spiel gegen Bietigheim nicht zufrieden. Gute Teams kommen dann immer wieder zurück. Ich denke, es war von Anfang bis Ende ein gutes Spiel für uns."

Wolfsburgs Trainer Mike Stewart über die Gründe der deutlichen Niederlage: "Letztendlich im 1. Drittel. Man hat gesehen, dass München einen Tick schneller war als wir. Und im Laufe der Partie, dass sie auch schärfer waren. Wir machen keine Ausreden hier, aber ich muss meine Mannschaft in Schutz nehmen oder einfach sagen: Die haben das gemacht, was zu machen war."

Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven 2:0

Die Adler Mannheim gewinnen ihr 6. Spiel in Folge, setzten sich nach einem schwierigen Saisonstart in der Spitzengruppe fest. Mannheim-Torwart Felix Brückmann macht sein Shutout auch an der Teamleistung fest: "Ich denke man hat gesehen: Der Fokus lag auf der Defensive." Brückmann weiter zur "neuen" Mannheimer Abwehr-Stärke: "Am Anfang der Saison hatten wir immer wieder ein paar Fehler. Die haben wir jetzt abgestellt, spielen solides Eishockey und so können wir weiter machen."

Bremerhavens Skyler McKenzies Analyse: "Unser Gegner hatte einen starken Torwart. Ein großes Lob an ihn und an ihre Abwehr. Sie haben eng verteidigt. Unglücklicherweise konnten wir nicht mal ein Tor machen."

Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 3:2 OT

Die Berliner Eisbären drehen im letzten Drittel das Spiel und gewinnen gegen eigentlich überlegene Ice Tigers aus Nürnberg. Die Eisbären beenden damit zumindest die Woche mit 2 Siegen, egalisieren die beiden Niederlagen zuvor.

Berlins Giovanni Fiore über seine beiden Tore, mit denen er das Spiel drehte: "Das ist ein gutes Gefühl. Natürlich war es ein hartes Spiel für uns. Wir müssen aufs Eis gehen und uns genau sehen, was zu tun ist. Ich verstehe, dass der Spielplan hart ist, Aber wir müssen besser werden."

Nürnbergs Daniel Schmölz: "Also ich würde sagen, dass wir eigentlich den Sieg auf jeden Fall verdient hätten. Wir müssen halt einfach 60 Minuten unser Spiel durchziehen und vielleicht noch bis zum Ende ein bisschen konzentrierter sein und weniger Strafzeiten ziehen."

Schwenninger Wild Wings - Löwen Frankfurt 0:1

Der Aufsteiger aus Frankfurter punktet durch den 1:0-Sieg zum 4. Mal in Folge. Dadurch springen die Löwen auf den 3. Tabellenplatz.

Schwenningens Johannes Huß: "Ich denke das hätte auf beide Seiten kippen können. Im Endeffekt haben die ein lucky Bounce. Schade, Wir haben alles gegeben. Ich glaube man kann uns jetzt nicht allzu ankreiden. Aber ist natürlich bitter, dass wir daheim eins zu null verlieren."

Frankfurts Davis Vandane über das Erfolgsgeheimnis der Löwen: "Wir haben Spaß zusammen. Es ist eine Sache, auf dem Eis Erfolg zu erarbeiten und es ist eine andere Sache, dass für den Mann neben dir zu machen. Ich glaube, wir haben eine gute Gruppe an Jungs und wir haben Spaß, Hockey zu spielen."

Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt 4:2

Seit November 2017 hat der ERC Ingolstadt nicht mehr in Düsseldorf gewinnen können. Die DEG entschied die Partie im 2. Drittel. Düsseldorfs Justus Böttner blieb trotz des 6. Platz kritisch: "Es gibt noch wahnsinnig viele Sachen, die wir verbessern können. Viele Kleinigkeiten, aber so ist es im Endeffekt. Wir haben viel zu viele Fehler im Aufbau, viele zu viele Fehler in der neutralen Zone und das sind Fehler, die wir abstellen müssen, um in den Playoffs zu landen."

Ingolstadts Phillip Krauß: "Das ist natürlich nicht leicht. Gerade nach dem 2. Drittel, wenn wir mit 4:1-Rückstand ins letzte Drittel gehen, ist es natürlich schwierig, dass dann aufzuholen. Aber ich denke, wir kamen auf ein Tor noch ran, haben alles auf dem Eis gegeben."

Kölner Haie - Straubing Tigers 7:2

Die Kölner Haie lassen den Straubing Tiger keine Chance - schießen sich im letzten Drittel zum deutlichen Sieg. Kölns Kapitän Moritz Müller: "Es war nicht der Start, den wir uns vorgestellt hatten. Es war ein bisschen energielos. Gefühlt haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, den Motor hochzufahren. Und desto länger das Spiel lief, umso besser wurden wir. Ich denke, wir haben auch verdient gewonnen."

Straubings Kapitän Sandro Schönberger sieht ein Einstellungsproblem in der Mannschaft: "Es kann beim Eishockey mal nichts klappen. Das verstehe ich absolut, aber dann muss man sich einfach reinreißen: Schüsse blocken, die Jungs zusammenfahren, die einfachen Sachen machen und dann kommt das Spiel auch wieder zurück und das machen einfach nicht alle."

Bietigheim Steelers - Augsburger Panther 5:3

Abstiegskampf! Die Steelers bestätigen ihre gute Leistung aus dem München Spiel - der 1. Heimsieg, bleiben aber Letzter. Augsburg war im 1. Drittel noch überlegen, verliert erstmals in dieser Saison 2 Spiele hintereinander, ist Drittletzter.

Bietigheims C.J. Stretch: "Es war wichtig. Sie sind in der Tabelle sehr nah bei uns und ich denke, dass wir in den Spielen hart gearbeitet haben, aber keinen Sieg einfahren konnten. Also ist das wichtig. Besonders zuhause hilft uns das sehr, unser Selbstvertrauen zu stärken."

Augsburgs Mirko Sacher: "Vielleicht haben wir sie dann unterschätzt, dachten nach einem guten ersten Drittel, dann es läuft von allein. Aber man muss halt einfach 60 Minuten lang spielen und hoffentlich kriegen wir das im nächsten Spiel mal hin."

