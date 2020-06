Bayer 04 Leverkusen fordert Zuschauer fürs Pokal-Finale

Bayer 04 Leverkusen verlangt vom Deutschen Fußball-Bund ein Hygiene-Konzept für das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München am 4. Juli in Berlin, auf dessen Basis die Politik über die Zulassung von Zuschauern entscheiden kann. Das erklärte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro im "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Ich glaube, dass das Pokal-Finale ein guter Test wäre für nächste Saison. Ich würde mir wünschen, dass 5000 Zuschauer pro Klub erlaubt würden", sagte Carro und verband diesen Wunsch mit einer Forderung: "Wir erwarten vom DFB, dass er ein Konzept für das Pokalfinale erarbeitet, so dass am Ende wenigstens ein Teil unserer Fans dabei sein kann. Entscheiden muss dann die Politik. Dieser Entscheidung würden wir uns selbstredend beugen. Aber die Politik kann nur entscheiden, wenn ein gutes Konzept vorgelegt wird, so wie das die DFL mit der Bundesliga gemacht und der DFB es für die Dritte Liga übernommen hat." Bayer 04 erklärte sich gleichzeitig bereit, "den DFB bei dieser herausfordernden Aufgabe zu unterstützen".

Über die Zukunft des umworbenen Nationalspielers Kai Havertz (21) sei laut Carro noch nicht entschieden. "Bei Kai Havertz sehe ich, dass viele Vereine Interesse an ihm haben", sagte Carro, "Kai ist seit zehn Jahren bei uns. Ich sehe den Wunsch des Spielers, irgendwann in naher Zukunft einen nächsten Schritt zu machen. Den muss man respektieren, genauso wie man die Tatsache respektieren muss, dass er einen Vertrag bis 2022 bei uns hat. Man muss versuchen, eine Lösung zu finden, bei der das Ziel des Spielers mit unserem in Einklang gebracht werden kann. Zurzeit kann niemand sicher sagen, was passieren wird."



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)