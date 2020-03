Offiziell: Auch Revierderby findet als Geisterspiel statt

Neben dem Rheinderby am Mittwochabend wird auch das Ruhrpott-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Wochenende wegen der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer ausgetragen. Ein entsprechender Erlass des Landes werde am Nachmittag erwartet, teilte die Stadt Dortmund am Dienstagmittag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Zuvor hatte bereits die Stadt Mönchengladbach bestätigt, dass das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ein Geisterspiel wird.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Epidemie wird erwartet, dass es am Wochenende weitere Spiele in der Bundesliga ohne Zuschauer geben wird. Quelle: dts Nachrichtenagentur