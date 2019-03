Hummels zum DFB-Aus: „Etwas mehr Wertschätzung hätte sein können“

Bayern-Star Mats Hummels spricht in SPORT BILD erstmals über seine Ausbootung bei der Nationalmannschaft – und bringt rund drei Wochen nach der Entscheidung Verständnis für Joachim Löw auf. „Was ich für mich festgestellt habe: Es war für den Bundestrainer wahrscheinlich schwierig, einen Weg und eine Art zu finden, wo wir nach dem Gespräch rausgehen und alle sagen: „Das war alles richtig super und toll, wie es abgelaufen ist.“

Den perfekten Weg konnte Jogi Löw nicht finden, das war unmöglich“, sagt Hummels und kritisiert: „Thomas, Jérôme und ich hatten das Gefühl, dass es etwas mehr Wertschätzung hätte sein können, beispielsweise als ich den Instagram-Beitrag zu diesem Thema vom DFB gesehen habe.“



Auf die Frage, ob er die Argumentation von Löw nachvollziehen könne, antwortet Hummels: „Ich kann Teile davon verstehen, ja.“ Mit seiner Karriere als Nationalspieler hat der Verteidiger hingegen noch nicht endgültig abgeschlossen: „2020 wird’s schwierig. 2024 bin ich wohl zu alt. Aber: Fußball ist nicht planbar. Der Nationalspieler Mats Hummels ist in meinem Kopf erst einmal zur Seite geschoben, aber er ist nicht ganz hinten in die Ecke in den Schrank gepackt, wo man ihn nie mehr findet.“

Quelle: SPORT BILD