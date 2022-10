3. Liga: Verl besiegt Bayreuth "in so einem Kack-Spiel" "Das reicht definitiv nicht"

Dortmunds Youngster schlagen Duisburg mit 2:0, der MSV rutscht nach nur einem Sieg aus 7 Spielen immer tiefer in den Tabellenkeller. "Was wir hier momentan spielen, das reicht definitiv nicht", ärgert sich Vincent Müller. MSV-Trainer Torsten Ziegner sah erneut ein Spiel "auf Augenhöhe." Bemängelt allerdings die Chancenverwertung. Duisburgs Unikat Joachim Hopp sieht Verbesserungsbedarf: "Ich kriege schon die Krise, wenn wir nach einer Ecke ausgekontert werden." Bayreuth verliert gegen Verl mit 1:3 und bleibt Tabellenletzter.

Verl somit seit 5 Spielen ungeschlagen, vergrößert den Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Trainer Michel Kniat war dennoch nicht ganz zufrieden: "Wenn man so ein Kack-Spiel zieht, ist es umso erfreulicher und wichtiger."



Borussia Dortmund II - MSV Duisburg 2:0

Der BVB II fängt sich langsam, bleibt im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Damit springt Dortmund von den Abstiegsplätzen und steht wieder über dem Strich. Der MSV hingegen rutscht als Zwölfter immer weiter in Richtung Tabellenkeller. Nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen. Nächste Woche kommt dann Viktoria Köln nach Duisburg.

Marco Pasalic, Torschütze BVB II: "Es hat sich gut angefühlt. Das war wichtig für mich... Ich bin Straßenfußballer. Ich lasse mir im Spiel gerne mal andere Sachen einfallen. Ich kann nicht immer nach Plan arbeiten. Manchmal klappt es dann auch."

Moritz Broschinksi, Premieren-Torschütze BVB: "Das war ein sehr umkämpftes Spiel. Ich bin sehr glücklich, dass ich mein 1. Tor gemacht habe. Ich bin froh, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte und wir drei Punkte geholt haben."

Vincent Müller, Duisburg: "Das reicht nicht. Was wir hier momentan spielen, das reicht definitiv nicht. Das haben wir heute und in den letzten Wochen gemerkt. Wir haben nur wenige Chancen und die müssen wir nutzen... Momentan kann ich es selbst nicht erklären, warum es so ist. Das spiegelt nicht das wider, was wir im Training machen."

Torsten Ziegner, Trainer Duisburg: "Wenn man die gesamten 90 Minuten anschaut, war es ein typisches Spiel der 3. Liga. Das Spiel war total auf Augenhöhe und beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Den Unterschied macht halt der BVB, der aus seinen Chancen zwei Tore macht. Wir machen aus unseren Chancen eben gar kein Tor. Ich glaube, dass es insgesamt gar nicht so schlecht war. Wir brauchen aber Tore, um Selbstvertrauen zu bekommen. Das haben wir aber nicht geschafft."

Joachim Hopp, Markenbotschafter MSV Duisburg, war in der Halbzeit nicht gerade glücklich mit seinem MSV und gab einen tiefen Einblick in seine Gedanken: "Es ist ein intensives Spiel. Wenn man gegen eine Amateurmannschaft spielt, sollte man die bis an der Grenze der Fairness bearbeiten, dass die gar keine Lust mehr haben... Ich bin teil-zufrieden. Ich kriege schon die Krise, wenn wir nach einer Ecke ausgekontert werden."

Über eine Szene, in der der MSV einen Elfmeter hätte kriegen müssen: "Ich wundere mich seit Wochen, dass wir so viele Fehlentscheidungen im Sechzehner gegen uns kriegen. Das sind Kleinigkeiten... Wir haben keinen Videobeweis, aber wir können das sehen."

SpVgg Bayreuth - SC Verl 1:3

Der Tabellenletzte Bayreuth steht mit nur einem Sieg aus den letzten 10 Spielen mit dem Rücken zur Wand. Der SC Verl vergrößert damit den Abstand, ist damit seit fünf Spielen ungeschlagen und sammelt wichtige Punkte.

Thomas Kleine, Trainer Bayreuth: "Ich glaube, wir sind schwer in dieses Spiel reingekommen, aber dann gut zurückgekommen. Wir haben es dann verpasst Ende der 1. Und zu Beginn der 2. Halbzeit in Führung zu gehen. Das 2:1 hat uns dann einfach das Genick gebrochen. Aus meiner Sicht gibt es davor einen Einwurf für uns, aber es ist schwer da mittlerweile noch was zu sagen... Für uns geht es jetzt darum, eine neue Serie zu starten. Wir werden gut vorbereitet nach Halle Fahren."

Alexander Nollenberger, Torschütze Bayreuth: "Das ist für mich nach dem Spiel schwer zu erklären. Wir sind gut in der 2. Halbezeit rausgekommen, aber irgendwann haben wir den Zug verloren und kriegen dann das 2:1. Das soll keine Ausrede sein, aber ich schieße den Gegenspieler an, der Ball geht ins Aus und die kriegen einen Einwurf. Das hat uns bei dem Spiel das Genick gebrochen."

Nicolas Sessa, Torschütze Verl: "Ich freue mich über den Sieg der Mannschaft. Ich freue mich aber auch über mein Tor. Ich habe daran mehrere Jahre gearbeitet. Hier 3 Punkte zu holen, ist einfach super. Mal sehen, was gleich noch im Bus passiert."

Michel Kniat, Trainer Verl: "Das war ein Spiel, das wir sogar Unentschieden spielen oder verlieren können. Es gab Situationen, in denen wir nicht gut waren. Das ganze Spiel war von uns nicht wirklich gut, aber wenn man so ein Kack-Spiel zieht, ist es umso erfreulicher und wichtiger."

Michael Born, Geschäftsführer Bayreuth war in der Pause nicht ganz zufrieden mit dem Start in das Spiel: "Wir sind ganz schlecht reingekommen in das Spiel. Mit den ersten 15, 20 Minuten können wir gar nicht zufrieden sein. Mit der Reaktion der Mannschaft bin ich dann zufrieden. ... Wir sind nicht so richtig in die Saison reingekommen. Wir haben zwar gute Leistungen gebracht, aber es hat nicht für Punkte gereicht. Ich glaube, die letzten Wochen waren ganz positiv. Die Mannschaft ist jetzt in der Liga angekommen. So kann es weiter gehen."

